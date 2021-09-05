بريد الوطن.. إعادة الانتماء لأبناء هيئة التأمين الصحى وأسرهم

قرار أصدره د. محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، تحت رقم 675 لسنة 2021، بشأن إعفاء العاملين بالهيئة من رسوم الخدمات التى تقدمها الهيئة، بعد أن كان يتم معاملة العاملين بالهيئة دون إعطائهم أى مميزات، وللعبد لله مقولة: «اللى بيشتغل فى الفرن بياخد عيش مفرود»، كتعويض لوقوفه أمام حر الفرن، وليس من العدل ما كان يتحمله العاملون وأسرهم من رسوم لخدمات صحية فى مكان أفنى العاملون فيه سنوات طويلة من الزمن، والجميل والمنصف فى قرار د. ضاحى هو تطبيق تلك المزايا على العاملين المحالين على المعاش، فهم كباقى فئات الشعب أكثر فئة تعانى من تدنى المستوى المعيشى بعد المعاش لانخفاض الدخل، وبالتالى يحتاجون أن ينظر رئيس الهيئة إليهم تلك النظرة، فهو رجل محترم وإنسان، وربما يكون ما رأيته مميزاً فى شخصية د. ضاحى أنه فى فترة قليلة أصدر بعض القرارات فى صالح المنتفعين بالتأمين الصحى على جميع الأصعدة، بداية من المواليد حتى المعاشات وأعطى الصلاحية لكل المسئولين فى جميع الفروع بحل أى مشكلة لمنتفعى التأمين الصحى دون قيود، والتعاقد مع أكبر المراكز الصحية فى مصر، وهذا ما جعل مترددى التأمين الصحى أكثر رضاءً على مقدمى الخدمات، ولكن أتمنى -وأنا على ثقة أن كلامى سيكون له وقع طيب عنده- أن يعيد هيكلة الكثير من فروع التأمين الصحى، لمواكبة الفكر الذى يريد تحقيقه، وأعلم أن الرجل له من القدرة على معرفة من يستحق أن يتحمل المسئولية معه، ومن لا يجيد غير التطبيل، وأتمنى أن تتاح الفرصة لعرض الصورة أمام د. ضاحى، وهى صورة صادقة دون زيف أو مصلحة.

محمد الطرابيلى

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