بريد الوطن.. اقضِ على فوضى «عمرو بن العاص» يا محافظ الجيزة
كتب:
الوطن
10:58 م | الأحد 05 سبتمبر 2021
شارع عمرو بن العاص
نعانى نحن سكان شارع عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بالجيزة من انتشار القمامة فى قطع الأرض الفضاء الموجودة فى المنطقة، خاصة أمام أسواق عبدالله بن العثيم، وكذلك استيلاء أصحاب المحلات على الرصيف واستخدامها فى عرض بضائعهم دون النظر إلى المارة الذين يقطعون الشارع ذهاباً وعودة، وقيام صاحب أحد الجراجات بوضع قطع الكاوتش فى الشارع لمنع أصحاب السيارات من الركن خارج الجراج الخاص به، كما أن أصحاب محلات زيوت السيارات استولوا على الرصيف وأغرقوه بزيوت السيارات التى يتعاملون معها، فى ظل انتشار التكاتك والفوضى فى المنطقة. نناشد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التدخل من أجل وضع حد لكل تلك الفوضى.
أهالى شارع عمرو بن العاص
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