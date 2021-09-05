بريد الوطن.. اقضِ على فوضى «عمرو بن العاص» يا محافظ الجيزة

نعانى نحن سكان شارع عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بالجيزة من انتشار القمامة فى قطع الأرض الفضاء الموجودة فى المنطقة، خاصة أمام أسواق عبدالله بن العثيم، وكذلك استيلاء أصحاب المحلات على الرصيف واستخدامها فى عرض بضائعهم دون النظر إلى المارة الذين يقطعون الشارع ذهاباً وعودة، وقيام صاحب أحد الجراجات بوضع قطع الكاوتش فى الشارع لمنع أصحاب السيارات من الركن خارج الجراج الخاص به، كما أن أصحاب محلات زيوت السيارات استولوا على الرصيف وأغرقوه بزيوت السيارات التى يتعاملون معها، فى ظل انتشار التكاتك والفوضى فى المنطقة. نناشد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التدخل من أجل وضع حد لكل تلك الفوضى.

أهالى شارع عمرو بن العاص

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