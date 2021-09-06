أزمة الرقائق الإلكترونية تتسبب في تعطش سوق السيارات عالميا

منذ ظهور فيروس كورونا في أواخر 2019 وانتشاره في بداية 2020، تسبب في الكثير من الأزمات التي طرأت على الصناعات بصفة عامة وصناعة السيارات خاصة، وأوقفتها تمامًا.

وفي نهاية عام 2020 وتحديدًا في منتصف ديسمبر من العام الماضي 2020، ظهرت أزمة جديدة في الدولة الآسيوية الصينية أيضا، عرفت بأزمة الرقائق الإلكترونية، ومنذ ذلك التاريخ وبدأ النقص في الرقائق الإلكترونية يزداد بصفة مستمرة و سريعة، حتى تسببت في كارثة لقطاع السيارات.

أزمة الرقائق الإلكترونية تعطش سوق السيارات

ومازالت أزمة الرقائق الإلكترونية تتفاقم يوما بعد يوم، متحدية صناعة السيارات حتى أصبحت الأسواق الآن متعطشة للسيارات في جميع أنحاء العالم.

بحسب شركة Auto Forecast Solutions المختصة في أبحاث إنتاج السيارات و التحليل، فإن العالم في أزمة حقيقية بسبب النقص الشديد والمستمر في الرقائق الإلكترونية، مشيرة إلى خسارة العالم إنتاج ملايين السيارات خلال الشهور الماضية تخطط جميع حدود التوقعات.

خسارة 3 ملايين سيارة

وقالت شركة «AFS» إن العالم لم يخسر إلا 3 ملايين سيارة جراء هذه الأزمة، لافتة إلى أنه بعد فترة انخفض إنتاج السيارات في العالم بشكل كبير ومفاجئ لدرجة أنه تخطى الرقم المتوقع خلال فترة زمنية قصيرة نوعا ما.

وفي أحدث تقرير للشركة خلال الأسبوع الجاري، لفتت إلى خسارة نحو 7.3 مليون سيارة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري.

متوقع خسارة 9 ملايين سيارة

وخلال الـ10 أيام الماضية فقط خسر العالم إنتاج مليون و220 ألف سيارة، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم آخر العام إلى 9 ملايين سيارة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن السيارات التى خرجت من الإنتاج، نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية، تسببت في تعطش سوق السيارات العالمى، موضحة أنه توجد أسواق الآن لا يوجد بها نصف السيارات التي تحتاجها؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات عالميًا.