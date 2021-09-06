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وفاة والدة الإعلامية ميار الببلاوي

كتب:

ياسمين محمود
05:06 ص | الإثنين 06 سبتمبر 2021
ميار الببلاوي

ميار الببلاوي

أعلنت الإعلامية ميار الببلاوي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة والدتها، حيث كتبت قائلة «أمي في ذمة الله…اه».

أزمات ميار الببلاوي

شهدت الفترة الماضية، عددا من الأزمات في حياة الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، ففي يونيو الماضي أعلن ابنها «محمد»، خضوع والدته لعملية جراحية في أحد المستشفيات الكبرى في مصر.

وكتب نجل الإعلامية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالًا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية، دي نعمة، شكرًا يا رب».

وبعدها بفترة قليلة أصيبت الإعلامية بكسر في أصابع قدمها بعد سقوط ضلفة الدولاب علي قدمها وتم تجبيسها مع عدم الحركة فترة.

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