الأولى من نوعها.. تفاصيل فتح أول عيادة لتشخيص الأورام في 8 ساعات فقط

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية للعاصمة الفرنسية باريس، قائلا إنّ الزيارة تهدف في الأساس لعقد توأمة أو اتفاق مع أكبر مركز لعلاج الأورام في فرنسا ومستشفى دار السلام هرمس لعلاج الأورام.

التشخيص في العيادة خلال 8 ساعات فقط بدلا من 21 يوما

وأضاف «مجاهد»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوأمة تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة «100 مليون صحة»، وسيتم التوقيع مع الجانب الفرنسي لهذه التوأمة اليوم الاثنين، وتعتبر الأولى من نوعها، والتي تهدف لفتح عيادة تحت مسمى «عيادة تشخيص أورام الثدي في 8 ساعات»، وستكون في مستشفى دار السلام «هرمس».

فتح عيادات لتشخيص أورام الثدي بالمحافظات تباعا

وأشار إلى أنّ رحلة تشخيص وإجراء كل الفحوصات اللازمة تتم في 21 يوما، وهذا وقت طويلة على المريض الذي يسعى للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي أو الأورام الأخرى، وسيتم الاتفاق على فتح عيادات أخرى في محافظات الجمهورية تباعا.

ولفت أنه على هامش الزيارة التقت الوزيرة شركة «جنرال إلكتريك» إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال الشبكات المعلوماتية والذكاء الاصطناعي، وتم الاتفاق على تطوير نظم إدارة الجودة بالوحدات الصحية ومراكز العلاج ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.