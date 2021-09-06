أعلن الجيش الوطني اليمني، مقتل القيادي الحوثي، أبو هزاع المداني، في جبهة الكسارة غرب مأرب شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء».

بسبب الحوثيين.. مقتل 3 أشخاص في اشتباكات بين قبيلتي العصيمات وسفيان شمال البلاد

وفي سياق آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس الأحد، بين أبناء قبيلتي العصيمات وسفيان؛ في مديرية العشة بمحافظة عمران شمال اليمن، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع، نتيجة خلافات على مشاريع مياه يغذيها الحوثيون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر قبلية، أن الاشتباكات اندلعت بسبب مشروع مياه وعدت قيادة الحوثيين بتنفيذه في مناطق متنازع عليها بين القبيلتين، مؤكدة أن 3 قتلى ومصابا واحدا سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة بين أبناء مديريتي العشة وسفيان بعد توقيف أبناء سفيان مشروع المياه الكائن في وادي مور والذي يعتمد عليه أبناء العشة لسقي مزارعهم.

وأشارت «العربية»، إلى أن الكثير من هذه الخلافات بعمران يغذيها الحوثيون ويتزعمهم في الجانبين قيادات حوثية لتحقيق أهدافها بالسيطرة على القبائل وإشغالهم بمشاكل داخلية وثارات قبلية.

بدورها، كشفت رابطة «أمهات المختطفين والمخفيين قسرا» الحقوقية اليمنية، أمس الأحد، مقتل 61 مدنيا من ضحايا جرائم الإخفاء القسري في معتقلات الحوثيين الإرهابيين خلال السنوات الـ5 الماضية.

وقالت الرابطة، في ندوة نظمتها بمدينة مأرب اليمنية، تزامناً مع «اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري»، إنها وثقت 40 حالة إخفاء قسري من المدنيين قضوا تحت التعذيب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وأضافت الرابطة الحقوقية اليمنية، أن الحوثيين المدعومين من إيران، وضعت 21 آخرين دروعا بشرية في أماكن تتضمن أنشطة عسكرية في عدة محافظات باليمن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».