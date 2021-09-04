اليمن تعلن القبض على قيادي حوثي بارز.. والتحالف يدمر طائرة بدون طيار

قالت مصادر أمنية يمنية، إن أمن الحدود اعتقل الأسبوع الماضي، القيادي الحوثي، أبرز مرجعيات الفكر الطائفي الإيراني، حسن علي يحي العماد، أثناء عودته متنكرا من إيران عبر المنفذ البري بمنطقة شحن بمحافظة المهرة الواقعة في شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون.

من جانبها، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى أن «العماد» يعتبر من أخطر قيادات الحوثيين العقائدية، وأبرز مرجعية إثنا عشرية للحوثيين، وهو متزوج من إيرانية ولديه منزل في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضافت القناة الإخبارية، أن والده يحيى العماد، أحد أهم المرجعيات الدينية التي نشأت في إيران، ويعتبر من أهم مؤسسي الحركة الحوثية والمشروع الإيراني في اليمن.

من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، مساء أمس الجمعة، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون الإرهابيون تجاه مدينة «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

‬⁩«التحالف العربي»: استمرار الحوثيين في محاولات استهداف المدنيين

وأشار «التحالف العربي»، إلى ‬⁩ استمرار الحوثيين في محاولات استهداف المدنيين، مشدداعلى اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية.

بدورها، أدانت منظمة الأمم المتحدة، هجوم الحوثيين ‏على «مطار أبها الدولي» السعودي، وقالت إنها ستواصل إدانة الهجمات على البنية التحتية ‏المدنية.‏

وأوضح المتحدث الرسمي للمنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، رداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول تعليق الأمم المتحدة على ‏انتهاكات الحوثيين المتكررة لقرار مجلس الأمن الدولي- إن القانون الدولي واضحاً جدًا في أنه لا ينبغي أبدًا استهداف البنية ‏التحتية المدنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضاف دوجاريك، «نحن قلقون أيضا بشأن تجدد القتال والخسائر البشرية التي نراها حول مأرب، ‏وأعتقد أنه من المهم جدًا لجميع الأطراف المعنية تجديد التزامها بالعملية السياسية».‏

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن «التحالف العربي»، إحباط محاولتين لاستهداف المسافرين بطائرتين مسيرتين مفخختين، في «مطار أبها الدول»، وقال «التحالف»، إن العملية أسفرت عن وقوع 8 إصابات بين عاملين بإحدى الشركات وتضرر طائرة مدنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.