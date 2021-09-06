غلق مساجد وكنائس في 3 محافظات بسبب الموجة الرابعة لفيروس كورونا

اتخذت كل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووزارة الأوقاف، خلال الساعات الماضية، قرارا بالإغلاق المؤقت لعدد من المساجد والكنائس في 3 محافظات على مستوى الجمهورية، في ظل إجراءات مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب

ففي محافظة القاهرة، قررت وزارة الأوقاف، غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)؛ لعدم التزامهن بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة، وذلك بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات يوم الجمعة الماضي، حيث قرر رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز علي، غلق المصلى لحين انتهاء ظروف كورونا.

غلق كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون

بينما قرر الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، غلق الكنائس بتلك المناطق حتى 17 سبتمبر الجاري.

وقرر الأنبا أكسيوس، تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنسية وجميع الأنشطة وقاعة العزاء، لازدياد عدد الإصابات في محيط خدمة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

غلق مسجد الرحمن البحري

وفي محافظة سوهاج، قررت وزارة الأوقاف غلق مسجد الرحمن البحري بناحية الجزازرة مركز المراغة بالمحافظة؛ لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف سوهاج، حيث قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف أمس الأحد، غلق المسجد.

وأكدت الوزارة، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بتعليمات الوزارة وبالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة .

غلق مسجد عمر بن الخطاب

أما في المنوفية، فقررت وزارة الأوقاف غلق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلي - الشهداء بالمنوفية، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف المنوفية.

وأكدت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك.

عودة قيود كورونا على كنائس 6 محافظات

يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذت فيه عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية، قرارات عاجلة بعودة قيود كورونا المتمثلة في تخفيض عدد الحضور بالكنائس وجعل الصلوات بالحجز المسبق والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة متحورات فيروس كورونا المستجد، وذلك في 6 محافظات، في ظل رصد الكنائس تزايد كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين أوساط الأقباط.

وشملت تلك القيود في محافظة القاهرة إيبارشيات «حلوان والمعصرة، كنائس عزبة النخل، كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وإيبارشية شبرا الخيمة في القليوبية، ومطرانية السويس للأقباط الأرثوذكس، وإيبارشية المنيا وتوابعها، وإيبارشية ملوي وتوابعها، وبطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، وإيبارشية أخميم وساقلته بسوهاج».