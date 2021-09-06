وزارة الأوقاف تعلن نص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن قيمة الاحترام «صور»

بعدما أعلنت وزارة الأوقاف الجمعة الماضية، عن عنوان خطبة الجمعة القادمة، وهو «قيمة الاحترام»، فقد نشرت الوزارة نص موضوع خطبة الجمعة القادمة المقرر تعميمها على الأئمة يوم الجمعة المقبل 10 سبتمبر، مع التشديد على الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة قدر الإمكان ومراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب ظروف تفشي وباء فيروس كورونا.

موضوع خطبة الجمعة القادمة

وبخصوص موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف فقد نص على أن التمسك بالأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة من أهم ركائز قيام الدول والحضارات، ولا يمكن أن تبنى الحضارات بناء سديدا، وتستقر، وتتفوق على غيرها إلا إذا قامت على الأخلاق والقيم.

وفي معرض الحديث عن موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف بعنوان «قيمة الاحترام» ذكرت الوزارة أيضا أنه لا شك أن قيمة الاحترام من أهم هذه القيم الإنسانية النبيلة التي دعا إليها الإسلام، والتي يتمنى كل إنسان أن ينتسب إليها أو يوصف بها، ولقد دعا ديننا الحنيف إلى التحلي بهذه القيمة في جميع صورها، ومنها: احترام الذات بأن يرعى الإنسان مروءته، ويصون نفسه عن فعل ما يعاب به أو يذم، فيجنب مواطن الربية والتهمة.

قيمة الاحترام

واستشهدت الوزارة في تناولها لنص موضوع خطبة الجمعة القادمة عن قيمة الاحترام بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه).

كما أوضحت وزارة الأوقاف في حديثها عن موضوع خطبة الجمعة القادمة أن قيمة الإحترام منها أيضا «احترام المختلف دينيا أو عرفيا أو لقافيا، باحترام حقوقه المادية والمعنوية، فللآخر حق احترام جسده وماله وممتلكاله، وحريته وكرامته، وعقيدله، والإسلام دين يحترم الإنسان، وبدعو إلى احترامه وتكريمه.

ويتواصل الحديث في نص موضوع خطبة الجمعة القادمة حيث تقول وزارة الاوقاف عن قيمة الإحترام: ومنها احترام الكبير سنا أو مقاما، وتوفيره، وتقديره، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا)، ويقول (صلى الله عليه وسلم): (انزلوا الناس منازلهم).