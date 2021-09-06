بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في «خلية متفجرات الساحل»

تستكمل اليوم الاثنين، الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم طرة، انعقاد جلسات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية متفجرات الساحل»، وذلك عقب إدانتهم باستهداف المنشآت الشرطية من خلال استعمال المتفجرات.

تعقد جلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية كل من المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، التي سبق وتمّ تأجيلها للاطلاع.

الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون

وكانت النيابة العامة قد وجهت عددًا من التهم للمتهمين الأول والثاني، من بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان التي تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون.

كما وجهت النيابة للجناة تهما تتعلق بالشروع في استعمال عبوات مفرقعة الغرض منها تعريض حياة المواطنين للخطر، حيث لقي شخص مصرعه عقب انفجار إحدى تلك العبوات، وذلك ضمن تحقيق أغراضهم بقصد الإخلال بالنظام العام.

كما وجهت للمتهمين أيضًا اتهامات باستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها.

وذكر أمر إحالة المتهمين أنّ المتهم الثاني قام بمساعدة الأول باستخدام عبوات مفرقعة لاستهداف المنشآت الشرطية والعام، الأمر الذي أحدث انفجارًا نتج عنه أضرارًا وتلفيات متعددة.

الجناة أحرزوا مواد مفرقعة لتصنيع المتفجرات دون ترخيص

وكانت التهم التي تم توجيهها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير، أنهم رغم علمهم بأغراضها التخريبية إلاّ أنهم قاموا بالمشاركة في الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى إحرازهم مواد مفرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

كما نصت إحدى بنود أمر الإحالة على التالي: «المتهمون من الثالث وحتى الأخير شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء، وحازوا وأحرزوا مواد مفرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص».