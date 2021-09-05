بعد قليل.. استكمال محاكمة 5 متهمين في «خلية متفجرات الساحل» بطرة

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 5 متهمين باستهداف المنشآت الشرطية من خلال استعمال المتفجرات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «خلية متفجرات الساحل».

تعقد جلسة اليوم، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية كل من المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والتي سبق وتمّ تأجليها للإطلاع.

ووجهت النيابة العامة بعض التهم للمتهمان الأول والثاني، وهي أنهم انضموا لجماعة الإخوان التي تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون.

تهديد أمن وسلامة المواطنين

كما وجهت للجناة تهم الشرع في استعمال عبوات مفرقعة من شانها تعريض حياة المواطنين للخطر، كما أن انفجارها أحدث موت شخص، وذلك ضمن تحقيق أغراضهم بقصد الإخلال بالنظام العام واستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها، حيث قام المتهم الثاني بمساعدة المتهم الأول باستخدام عبوات مفرقعة لاستهداف المنشآت الشرطية والعام، وأحدث الانفجار أيضًا أضرارًا وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد العزيز.

استخدام متفجرات

وجاءت التهم الموجهة للجناة من الثالث وحتى الأخير، بأن شاركوا في الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها بجانب أنهم أحرزوا مواد مفرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المتخصة.

والمتهمون من الثالث وحتى الأخير: «شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء، وحازوا وأحرزوا مواد مفرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص».