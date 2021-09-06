ضريبة الأرباح الرأسمالية تثير الجدل في البورصة المصرية

خيم على البورصة المصرية أداء ضريبة الأرباح الرأسمالية، يوم أمس، حيث أثار الدليل الاسترشادي الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية حول تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية حالة من الجدل في أوساط سوق المال لتفقد البورصة المصرية أكثر من 17 مليار جنيه من القيمة السوقية مع خسارة المؤشر الرئيسي لها أكثر من 200 نقطة.

ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت محور حديث المستثمرين في البورصة المصرية، يوم أمس الأحد، فيرى رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، محمد جاب الله، أن الدليل الاسترشادي الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية، لا يعني التطبيق، بل قرب انتهاء مهلة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعدما أجلتها وزارة المالية، حتى نهاية العام الجاري.

خبراء: لا داعي للقلق بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية

يضيف محمد جاب الله، أن مخاوف المستثمرين ليست في محلها، وأن ما أثير في السوق أدى إلى هبوطه بشكل مدوي، مجرد بلبلة، سيتجاوزها السوق في جلساته المقبلة، عبر مؤسساته التي تسعى لاتخاذ إجراءات مناسبة مع المسؤولين بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، المؤجل تطبيقها حتى نهاية العام 2021.

وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال للأوراق المالية، لـ«الوطن» إن المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي اكس30» قد فشل في الاستقرار على مستوى الدعم الرئيسي عند 11200، وأغلق على خسائر بأكثر من 200 نقطة، كأول رد فعل سلبي على الأخبار بشان إعلان وزارة المالية الدليل الخاص بتعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية تمهيدا لإقرارها وتطبيقها مطلع العام المقبل 2022.

وأوضح «عيد» أن المؤشر الرئيسي يكون بهذا الأداء متجها إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 11000 نقطة، وفي حال الارتداد عند مستوى الدعم الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة 11200 نقطة، وأما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) فقد استقر في المنطقة الحمراء بعد أن سجل مستوى قياسيًا جديدًا في بداية الجلسة، متجهًا بهذا الأداء السلبي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة إلى اختبار مستوى الدعم 2880 ثم 2830 نقطة.

توقعات.. المؤشر السبعيني قد يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة 2930 نقطة

وتشير توقعات المحلل المالي بشركة إنترناشيونال للأوراق المالية، إلى أنه في حال انتهاء عمليات التصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ومعاودة الصعود مرة أخرى، قد يتجه المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى المقاومة 2930 نقطة.