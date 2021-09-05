البورصة تغلق على تراجعات جماعية.. و«السوقي» يخسر 17.1 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.82%، بعد إغلاقه عند مستوى 11095.89 نقطة.

مؤشرات البورصة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 3.73%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2024.08 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 3.49%، لينهي التعاملات عند مستوى 4056.54 نقطة.

فيما هبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 3.56%، مغلقًا الجلسة عند 2451.9 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 477.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 52.898 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة التداول على 196 سهمًا، إذ ارتفع 17 سهمًا، فيما انخفض 153 أخرى، واستقر 26 سهمًا دون تغيير.

وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال للأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي اكس30» قد فشل في الاستقرار على مستوى الدعم الرئيسي عند 11200، وأغلق على خسائر بأكثر من 200 نقطة، كأول رد فعل سلبي على الأخبار بشان إعلان وزارة المالية الدليل الخاص بتعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية تمهيدا لإقرارها وتطبيقها مطلع العام المقبل.

وأضاف عيد، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي يكون بهذا الأداء متجها إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 11000 نقطة، وفي حال الارتداد عند مستوى الدعم الرئيسي قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى المقاومة 11200 نقطة.

وتابع، «أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) فقد استقر في المنطقة الحمراء بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا في بداية الجلسة، متجها بهذا الأداء السلبي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة إلى اختبار مستوى الدعم 2880 ثم 2830 نقطة.

ويتوقع عيد، أنه في حال انتهاء عمليات التصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ومعاودة الصعود مرة أخرى، قد يتجه المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى المقاومة 2930 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر سهم «العربية للمحابس» الارتفاعات بنسبة 19.7%، ليبلغ مستوى 3.04 جنيه، تلاه سهم «الاسماعيلية مصر للدواجن» بنسبة 10.2% عند سعر 11 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «الملتقي العربي للاستثمارات» مرتفعًا بنحو 4%، بالغًا مستوى 4.09 جنيه.

فيما جاء سهم «الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 19.33% ليتراجع عند سعر 65.92 جنيه، تلاه سهم «الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية» بنسبة 13.2% عند مستوى 32.62 جنيه، وحلّ ثالثًا سهم «سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية» بنسبة 12.18% متراجعًا عند مستوى 4.83 جنيهًا.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بصافي 8.43 مليون جنيه للعرب، و23.17 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 31.61 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 728.641 مليار جنيه، بخسائر 17.1 مليار جنيه.