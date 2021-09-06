السعيد: مجموعة البنك الإسلامي تشيد بـ«حياة كريمة» ومواجهة مصر لكورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن دول مجموعة البنك الإسلامي أشادت بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدرة مصر على مواجهة جائحة كورونا.. وذلك بعد مشاركتها بالاجتماع السنوي الـ46 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وعلى هامش مشاركتها عقدت وزيرة التخطيط، عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة البنك ووزراء أوزباكستان، كما شاركت بعددٍ من الأحداث الجانبية خلال فعاليات الاجتماع.

مناقشة فكرة إنشاء أكاديمية للمصدرين

واستهلت «السعيد» لقاءاتها باجتماع مع المهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث بحثا سويًا موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة وإنشاء أكاديمية للمصدرين.

كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات –الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة أوجه التعاون بين مصر والمؤسسة، حيث قاما ببحث التوجه نحو موافقة الدول الأعضاء على زيادة رأس مال المؤسسة لتلبية الطلبات المتزايدة من الدول على خدماتها خاصة فيما يتعلق بضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتضمنت اللقاءات الثنائية لقاء الدكتورة هالة السعيد، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، حيث استعرضت «السعيد» أبرز الملفات التي تديرها الوزارة ويمكن التعاون فيها مع مجموعة البنك.

كما التقت الوزيرة، بالدكتور جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والحد من الفقر بأوزباكستان، حيث بحث الطرفان مجالات التعاون بين الدولتين وما يتعلق بالملفات المشتركة، واستعرضت «السعيد» خلال اللقاء عددًا من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة في ضوء وجود عدد كبير من الاختصاصات المتشابهة بين الوزارتين خاصة ما يتعلق بالاستثمارات العامة وضبط معدلات الأداء الاقتصادي.

والتقت هالة السعيد، مع أيمن السجيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية القطاع الخاص، إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي والمعنية بتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء، حيث تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال الصكوك الإسلامية في ضوء تجربة المؤسسة في هذا المجال، كما ناقش الطرفان تشجيع دور القطاع الخاص والخبرة المتراكمة لدى المؤسسة والبنك الإسلامي ودور المؤسسة خاصة في تحفيز القطاع الخاص خلال الجائحة، فضلًا عن مناقشة التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في العديد من المشروعات.

واختتمت «السعيد» مجموعة اللقاءات الثنائية باجتماع مع أومورزاكوف أوكتاموفيتش نائب رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار والشؤون الاقتصادية الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأوزباكستان، وذلك لبحث فرص التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط، التقدم الملحوظ للعلاقات بين مصر وأوزباكستان خلال السنوات الماضية، خاصة خلال زيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى جمهورية أوزبكستان عام 2018، معربة عن سعادتها بزيارة جمهورية أوزباكستان للمرة الأولى، وإتاحة الفرصة لمناقشة الفرص المحتملة للتعاون بين البلدين.

مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام المقبل

وخلال الاجتماعات نجحت مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، على تنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك العام المقبل، حيث تقدمت الدكتورة هالة السعيد بطلب مصر إلى مجلس محافظي البنك، وأكدت رغبة مصر في استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد أهمية الدور المصري داخل البنك الإسلامي.