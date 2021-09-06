الإفراج عن سيارات بـ 336 مليون جنيه بجمارك السويس خلال أغسطس الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

الإفراج عن 1648 سيارة ملاكي موديلات وطرازات مختلفة في أغسطس

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس بالتنسيق مع المركز اللوجيستي، أفرجت خلال شهر أغسطس الماضي عن 1648 سيارة ملاكي موديلات وطرازات مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 750 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 294 مليونًا و977 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات تبلغ 72 مليونًا و666 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 32 مليونًا و491 ألف جنيه، وضريبة أرباح تجارية وصناعية بقيمة 30 ألف جنيه، وبلغت إجمالي الإيرادات المحصلة 105 ملايين و187 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 43 سيارة نقل بقيمة 42 مليونًا و263 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 4 ملايين و315 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 6 ملايين و521 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة بنحو 11 مليونًا و238 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمارك السويس خلال شهر أغسطس الماضي 69 سيارة، كما تم إعادة تصدير 160 سيارات سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت، وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر أغسطس الماضي عن 1691 سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 336 مليونًا و241 ألف جنيه، وبلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 116 مليونًا و425 ألف جنيه.