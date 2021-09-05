إعفاءات إضافية بقانون الجمارك الجديد.. بدون قيود على البضائع

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، سلسلة من الحزمة التحفيزية، وباقة من التيسيرات الجمركية للمستوردين والمصدرين، علاوة على دعم الوافدين من الخارج سواء من المصريين والأجانب.

اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2021

ووفق اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2021، فثمة عدة تسهيلات جديدة للمصريين الوافدين من الخارج عبر المنافذ الجمركية المختلفة والأسواق الحرة، منها زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية إلى 10 آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري.

ووضعت اللائحة قواعدَ خاصة ملائمة بـ«المسموحات» المقررة للسائحين القادمين لمصر عبر اليخوت الخاصة بهم، يصدر بها قرار من وزير المالية، بالتنسيق مع وزارة السياحة، بما يُسهم في تحفيز سياحة اليخوت.

وبعد أن كانت «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، وفقًا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى، رقم 186لسنة 1986، ولائحته التنفيذية، الذي اقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، جاء القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، ليوسع «المسموحات» وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بمراعاة الأدوية التى ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي.

ثلاث «خراطيش سجاير» بدلاً من واحدة

وكانت الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، في حدود 1500 جنيه، أو ما يتم شراؤه من الأسواق الحرة خلال 48 ساعة من وصوله للاستعمال الشخصي في حدود 200 دولار، بحد أقصى 4 مرات في العام الواحد، بينما في القانون الجديد للجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، تم رفع قيمة الأشياء الجديدة الشخصية الواردة مع الراكب ضمن «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين، لتصبح في حدود 10 آلاف جنيه بدلا من 1500 جنيه، كما تمت زيادة «المسموحات» للسائح لتصبح لترين مشروبات روحية، بدلا من لتر، وثلاث «خراطيش سجاير» بدلا من واحدة، مع إمكانية استبدال لتر المشروبات الروحية بكرتونة «بيرة».

قائمة «المسموحات» للمصريين العائدين من الخارج

وشهدت القائمة، رفع الحد الأقصى لقيمة الأشياء الشخصية الجديدة الواردة بصحبة الراكب من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وزيادة إمكانية شراء «خرطوشتين» سجائر من السوق الحرة، واستبدال لتر المشروبات الروحية بكرتونة بيرة، علاوة على أن هناك حصصًا من المشروبات الروحية للمنشآت السياحية بتعريفة جمركية مخفضة من 3000٪ إلى 300٪ فقط؛ بما يُراعى متطلبات السياح الأجانب، ويُسهم فى تشجيع السياحة.