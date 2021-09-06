اختيار «نادي أدب شطورة» لاستضافة مؤتمر «شارع العامية»

يستعد نادي الأدب في قرية شطورة، شمال محافظة سوهاج، لاستضافة الدورة الخامسة لمؤتمر العامية المصرية، المعروف باسم «شارع العامية»، بعد اختيار نادي أدب شطورة لتنظيم مؤتمر العامية شعراً وسرداً وحكياً.

يأتي تنظيم مؤتمر «شارع العامية»، وهو فكرة الشاعر سعيد شحاتة، تحت إشراف ورعاية وتنفيذ وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة قصور الثقافة.

وأعلن عبد الحافظ بخيت، مدير إدارة النشر بوزارة الثقافة، أن مؤتمر العامية المصرية سوف يتم تنظيمه في نادي الأدب بقرية «شطورة»، في محافظة سوهاج، على مدار 3 أيام، وهي 27 و28 و30 سبتمبر الجاري، وذلك بالتوازي مع فعاليات المؤتمر الرئيسي بالقاهرة.

واعتبر «بخيت» أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لالتقاء شعراء ومحبي شعر العامية في محافظة سوهاج وغيرها من محافظات الصعيد، بالإضافة إلى الاهتمام بشعر العامية بكل ألوانه، كأحد عناصر تراثنا الشعبي الأصيل.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بدران، رئيس نادى الأدب بقرية شطورة، إن النادي يستعد لاستضافة المؤتمر، ويجري وضع اللمسات الأخيرة له من حيث التنظيم ودعوات شعراء العامية في محافظة سوهاج، ووضع البرنامج الخاص بالندوات والأمسيات والأبحاث والدراسات خلال أيام المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية لالقاء الضوء على شعراء وشعر العامية فى محافظة سوهاج، وإبراز المواهب الشابة، إلى جانب الشعراء الكبار، مؤكداً أن الدعوة عامة لكل محبي شعر العامية بكل أطيافه وألوانه للحضور والمشاركة في فعاليات مؤتمر «شارع العامية».