تعرف على لجنة تحكيم ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة.. برئاسة «الحديني»

أعلن ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة برئاسة الفنان محسن صبري عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الثانية التي تحمل اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتشكلت اللجنة برئاسة الفنان الكبير والقدير محمود الحديني وعضوية كل من: الفنان القديرة عايدة فهمي، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبد الناصر.

عايدة فهمي وجمال عبدالناصر عضوا اللجنة مع القدير محمود الحديني

ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة ينطلق يوم 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح، وتتشكل إدارة الملتقى من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد علي مديرا والفنان المخرج محمد عبد الستار (تيتو) مؤسسا وأمينا عاما للملتقى، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقى ورئيس شرف الملتقى الفنانة رانيا فريد شوقي.

الدورة الأولى من الملتقى حملت اسم الراحل كرم مطاوع

ويذكر أن الدورة الأولى من الملتقى حملت اسم الفنان الراحل كرم مطاوع، وكانت أرملته النجمة الكبيرة سهير المرشدي، رئيس شرف الملتقى، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، وتنافس في الدورة الأولى 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات مصر، والملتقى يعد منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة، وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبد الستار.