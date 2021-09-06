وزير التموين: تمكين المرأة إحدى إستراتيجيات الرئيس لبناء مصر الحديثة

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصر للمرأة من خلال تمكينها في الكثير من المواقع القيادية بالدولة، خلال كلمته بمنتدى المرأة المصرية «سمارت فيجن 2021».

وأشار المصيلحي، إلى اتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات والخطوات الجادة، التي تحققت بالفعل لتمكين المرأة المصرية في السبع سنوات الأخيرة في شتى المجالات، التي منها إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العام 2017 هو عام المرأة المصرية، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما نص دستور الدولة المصرية 2014 في المادة 11 على أسس واضحة لمواجهة التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في تمكين المرأة

وأوضح أن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في تمكين المرأة حتى وصلت نسبه تمثيلها بالمجالس المحلية، وفقا لدستور 2014 إلى 25% أي ما يعادل الربع، ووصلت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء، ونسبة نائبات المحافظات في 2020 بلغت 31%، ونسبة المرأة في الوظائف الحكومية إلى 45%، إضافة إلى تعيين أول امرأة محافظ، والتواجد غير المسبوق للنساء في مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل إلى 12.5% من إجمالي الأعضاء، كما حصلت المرأة أيضًا على فوز جديد بوصول أول سيدة إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ بالإضافة إلى تعين 14 سيدة من قبل السيد رئيس الجمهورية وهي النسبة الأعلى على الإطلاق، واضاف المصيلحي خلال كلمته أن العنصر النسائي بدأ العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة في تاريخ مصر والذي اهداه الرئيس للمرأة في يومها العالمي 8 مارس 2020.

وأكد المصيلحي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي المرأة اهتماما بالغا لما تقدمه للمجتمع، مشيرا إلى تعيينها في الوظائف القيادية بالوزارة ومديريات التموين والشركات التابعة لها، إضافة إلى الاستفادة من فتيات الجامعات للعمل بمراكز الخدمة التابعة للوزارة بنظام الخدمة العامة، واستفادة الفتيات من مشروعات الوزارة مثل مشروع جمعيتي حيث وصلت نسبة المستفيدات من المشروع إلى 50%.

دعم برامج الحماية الاجتماعية

وكذلك قيام وزارة التموين بدعم برامج الحماية الاجتماعية، التي تقدمها الوزارات الأخرى للمرأة، مثل برنامج «الألف يوم في حياة الطفل»، وتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، ويعمل على استهداف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، وإعداد برامج تدريبية لطاب الجامعات والكليات للتدريب بوزارة التموين وجهاتها التابعة واشتراك الطالبات بهذه البرامج التدريبية، فضلا عن إعطاء الأولوية في استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى للرعاية، التي تشمل (الأرامل – المطلقات – المرأة المعيلة – أصحاب المعاشات) وإصدار قرار وزاري لإضافة الزوجة غير المدرجة تموينيا للإضافة على بطاقة التموين السارية والخاصة بالزوج، وكذلك قيام وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة عقد ندوت تثقيفية وورش عمل خاصة بالتوعية بالموضوعات ذات الصلة بالمرأة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حصول السيدات العاملات بوزارة التموين على برامج تدريبية ومنح دراسية في مختلف المجالات بما يعزز من فرص تمكين المرأة.