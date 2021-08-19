نسرين بغدادي تستعرض جهود الرئيس والحكومة في تمكين المرأة المصرية

استعرضت الدكتورة نسرين بغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، اهتمام الدولة المصرية بحقوق المرأة، مشيرة إلى أن هناك اهتمام غير مسبوق من الدولة بالمرأة، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، إذ بدأنا عام 2017، بإعلان هذا عام المرأة المصرية، وإعلان استراتيجية تمكين المرأة ضمن استراتيجية مصر 2030.

الدولة ضمنت حق المرأة في الميراث عبر تشريع قوانين

وأضافت «بغدادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن الدولة ضمنت حق المرأة في الميراث، عبر تشريع تجريم المنع من الميراث، والسعي نحو تقليل الفجوة بين الجنسين وإزالة الفوارق بين الجنسين في إطار الاتفاقيات الدولية، فضلًا للاستماع لكل مطالب المرأة.

النزول للمرأة في القرى والنجوع وبحث ما تحتاجه

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أنه جرى النزول للمرأة في القرى والنجوع وبحث ماذا تحتاج المرأة، وبحث مطالبها، فعندما استشفت الدولة أن المرأة في القرى والنجوع والمدن تحتاج لحماية في الشارع وحماية خلال الحركة بالمجتمع جاءت القوانين التي تحمى المرأة وإصدار تشريعات مختلفة ضد التحرش وختان الإناث.

هناك استراتيجية لتمكين المرأة على كل المستويات

وأردفت أن هناك استراتيجية لتمكين المرأة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الاستراتيجية، بدأت في عام 2017، وهو عام المرأة المصرية، واحتياجات وأولويات المرأة المصرية تم تنفيذها بشكل كبير، كما أن المبادرات الصحية التي نالتها المرأة المصرية كانت واضحة وعظيمة.