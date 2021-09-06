أقسام كلية زراعة بنها «الأقدم والأعرق» بالجامعات المصرية

تعد كلية الزراعة بجامعة بنها ومقرها مشتهر، هي أقدم كليات الجامعة حيث أنشأت عام 1911، وهي من الكليات العريقة بين كليات الزراعة في مصر والعالم، وتضم نخبة متميزة من العلماء في جميع التخصصات، ويتوافر بها بنية تحتية قوية سواء من أبنية تعليمية ومزارع على مستوى عالي جداً، ويتمتع طلاب الكلية بعدة مزايا أهمها الثقة بالنفس، والروح العالية، والتسامح، والخلق، وسعة الأفق، والعمل في أصعب الظروف نظراً لدراستهم علم من اهم علوم الحياة التي نعيشها ونتفاعل معها يومياً.

«الوطن» تستعرض أقسام كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، ورسالة وأهداف الكلية العريقة بين كليات جامعة بنها، في إطار الخدمات التي تقدمها الصحيفة لقرائها ومتابعيها على مدار الساعة.

الأهداف والرؤية والرسالة لكلية زراعة بنها

وضعت كلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها مجموعة أهداف ورؤية ورسالة في إطار منظوة الكلية تتمثل في:

الأهداف: تخريج مهندسين زراعيين لديهم القدرات العلمية والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة بسوق العمل وقادرين على الإسهام في تطوير القطاع الزراعي بمصر.

الرسالة: إعداد متخصصين في مجالات العلوم الزراعية المختلفة قادرين على التعلم الذاتي ومؤهلين علمياً وعملياً للمنافسة في سوق العمل، وإجراء العلمية والتطبيقية التي تساهم بفاعلية في تحقيق خطة الدولة للتنمية الزراعية.

الرؤية: الارتقاء بنوعية التعليم الزراعي بالكلية، ليحقق التميز والجودة مع تعزيز قدرة الطالب علي التعلم الذاتي والبحث العلمي التطبيقي الهادف، لتكون الكلية مصدراً للكفاءات من الخريجين والباحثين.

أقسام كلية زراعة بنها بمشتهر

تضم كلية الزراعة بجامعة بنها عدداً من الأقسام يصل عددها إلى 13 قسم هي: