جامعة بنها: تطعيم كورونا والكشف على الطلاب الجدد قبل الدراسة

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، على الدور الذي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، بالإضافة إلى دورها في متابعة الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي.

جاء ذلك خلال رئاسة «الجيزاوي» للاجتماع الدوري للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشرين شوقي، أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم راجح، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والعميد هيثم محمد شحاتة، وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، والدكتور عمر الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة إيمان شحاتة، وكيل وزارة القوى العاملة، وأيمن بيومي، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وأحمد عبد الهادي، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومصطفى محيي الدين، من جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية.

«الجيزاوي»: وضع خطة عمل للأزمات الكوارث قبل بدء العام الدراسي

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إلى اهمية وضع خطة للعمل مع بدء العام الدراسي الجديد، وتشمل كافة كليات وقطاعات الجامعة، من حيث أعمال الصيانة ووضع العلامات الاسترشادية، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات الجامعية والادارة الطبية بالجامعة، للبدء في استقبال الطلاب الجدد، حيث سيتم تطعيم كافة الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى وضع خطط للإخلاء لكافة منشآت الجامعة، بالتعاون مع الحماية المدنية بالقليوبية، وعمل محاكاة لها، بمشاركة الطلاب بالكليات.

كما شدد على المرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها، وتدريب أفراد الأمن الإداري على الحماية المدنية، وعقد دورات للإسعافات الأولية لكافة منتسبي الجامعة، بالتعاون مع الهلال الأحمر بالقليوبية، مشيراً إلى أن هذه الدورات تعطي ثقة للمجتمع المدني في الجامعة، للتعامل مع كافة الأزمات والكوارث.

«سوسة»: لجان للتعرف على مشكلات الوحدات والكليات بالجامعة

ومن جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، إنه تم اتخاذ كافة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية بجامعة بنها والكليات، وتشكيل لجان للتعرف على المشكلات داخل الوحدات والكليات، من أجل التعرف عليها، والعمل على حلها، بالتعاون مع كافة قطاعات المجتمع المدني.

وقالت شرين شوقي إن وحدة الأزمات والكوارث بجامعه بنها تعقد اجتماعاً شهرياً لمتابعة تنفيد كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة كلياتها ووحداتها على مستوى الجامعة.