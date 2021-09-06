المغازي: التدخين لا يحمي من كورونا ولكن يشل الأجهزة الدفاعية في الجسم

وجه الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، رسالة إلى جميع المدخنين قائلا: «التدخين يؤدي إلى سرطان الرئة، وذبحة صدرية، وقصور في الشريان التاجي، ونزلات شعبية متدرجة، ولا يترك أي جزء من جسم الإنسان إلا وأصابه بمرض بالغ، وهناك أضرار أخرى من التدخين على الأطفال والنساء.

تأثير التدخين على الجهاز التنفسي

وأضاف «المغازي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الإثنين، ردًا على شائعات أن التدخين يحمي من فيروس كورونا قائلًا: «التدخين لا يحمي من كورونا، والعقل والمنطق يقول ذلك، ورئة المدخن تختلف تمامًا عن رئة غير المدخن، والتدخين بصفة عامة يقلل من الأجهزة الدفاعية في الجهاز التنفسي، خاصة المجاري التنفسية التي وظيفتها طرد الأجسام الغريبة والميكروبات، والتدخين يصيبها بالشلل وتتوقف عن عملها».

تأثير التدخين السلبي

وتابع رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر: «حتى الواحد لما بيبطل دخان بيفضل مضايق من الكحة والبلغم، وهذا لأن هذه الأجهزة عادت للعمل مرة أخرى وتطرد السموم من الجسم وما يتعرض له من مضايقات يكون لفترة مؤقتة، وتأثير التدخين الإيجابي يظل كما هو مع التدخين السلبي، والمدخن يضر نفسه ومن حوله، والذين سيدخلون نفس المكان بعد المدخنين، لأن آثار التدخين تظل موجودة وعالقة في المكتب والملابس والدولاب، وغيرها من الأشياء».