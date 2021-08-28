تحذير للموظفين من التدخين السلبي للمخدرات: يغير العينة إلى إيجابية

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه وخلال العامين الماضيين قام الصندوق بالكشف على 390 ألف موظف من القطاع العام، وثبت وجود 2% منهم يتعاطون المخدرات.

عثمان: «التدخين السلبي يغير نتيجة تحليل الشخص من سلبية إلى إيجابية»

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن بعض الحالات الإيجابية التي تم رصدها في الجهاز الإداري للدولة، أكدوا أنهم لا يتعاطون المواد المخدرة ولكنهم كانوا متواجدين في أفراح أو جلسات بها أشخاص يدخنون الحشيش، «ده بيعتبر تدخين سلبي، وبينقل نتيجة الشخص من سلبية إلى إيجابية».

عثمان: «نقوم بإصدار تحذيراتنا بخصوص الابتعاد عن التدخين السلبي للمخدارت»

وأوضح أنه وخلال الفترة القادمة وبداية من 21 ديسمبر المقبل، فإن العينات الإيجابية بين موظفي القطاع العام سيكون مصيرها الفصل حتى وإن كان بسبب التدخين السلبي، «لذا قمنا بإصدار تحذيراتنا بخصوص الابتعاد عن التدخين السلبي للمخدارت».

وأكد أن خطر استنشاق المواد المخدرة كبير، وهو ما يحول عينة الشخص من سلبية إلى إيجابية، «كل ما ساعات التعرض للماده المخدرة أكثر كل ما ظهر إيجابية التعاطي في التحليل».

وتابع: «يجب على الفرد عدم التواجد في أي من جلسات تدخين المخدرات، لأن ده بيؤثر على صحته، وفي الفترة اللي جاية هيأثر على وظيفته، والتظلمات من المفصولين بسبب إيجابية عينة المخدرات بتكون على أساس إن العينة غير دقيقة أو فيها إشكالية في التحليل، ولكن في تلك الحالة مابيكنش فيه إشكالية، لأن إيجابية العينة أمر دقيق وبيعكس وجود مواد مخدرة في الدم، وذلك نظرا لوجود الفرد بجلسات تعاطي للمخدرات بأماكن مغلقه لفترة طويلة».