بقوة 6.5 درجات.. زلزال يضرب غرب كندا

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر غرب كندا، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، في بيان، مساء أمس الاثنين، إن الزلزال وقع على بعد نحو 164 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من بلدية كيتيمات في كولومبيا البريطانية الواقعة في غربي كندا.

وأضافت الهيئة الأمريكية،، أن مصدر الزلزال كان على عمق 15 كيلومترا تحت الأرض، فيما لم ترد أي تقارير حول وجود إصابات أو أضرار مادية.