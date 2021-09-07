عمرو خليل: انطلاق منتدى التعاون الدولي تحت رعاية الرئيس السيسي اليوم

قال الإعلامي عمرو خليل إن وزارة التعاون الدولي أعلنت إطلاق منتدى التعاون الدولي وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن المنتدى سيتم إطلاق نسخته الأولى بمشاركة شركاء التنمية المحليين والدوليين تحت شعار «شراكات لتحقيق التنمية المستدامة».

وكشف الإعلامي تفاصيل المنتدى الذي سيعمل على تعزيز العمل المشترك بين الجهات ذات الصلة ولدعم أجندة التنمية المستدامة 2030 ولحشد الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا والتغيرات المناخية.

وأشار خليل إلى أن المنتدى سيشهد 5 جلسات حوارية و7 ورش عمل وسيستمر لمدة يومي 7 و8 سبتمبر الجاري.