توقف عضلة القلب.. وفاة ربة منزل بجوار طفليها في سوهاج

توفيت ربة منزل فجأة أثناء دخولها حمام شقتها بالطابق الرابع بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج، وأصيب طفليها بحالة من الهلع، لوفاة والدتهما فجأة، وتبين من توقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أن سبب الوفاة، توقف عضلة القلب أدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا بوفاة سيدة بمنزلها بناحية، دائرة مركز جزيرة شندويل، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، تبين وفاة «مرفت.ش.ح.ع»، 30 سنه ربة منزل وتقيم بذات الناحية، مسجاه علي الأرض بصالة الشقة بالطابق الرابع ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وتبين سلامة الأبواب والنوافذ.

وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وبمناقشة نجلها الطفل «أحمد.ع.ع»، 7 سنوات، تلميذ، قرر بأنه أثناء تواجده ووالدته وشقيقته الطفلة «منه»، 5 سنوات، قامت والدته لدخول حمام الشقة إلا إنها سقطت مغشياً عليها، ولم يتهم زوجها «عبد الباسط.ع.م»، 34 سنة سائق، أحدا بالتسبب في ذلك، وقررا بمضمون رواية الطفل.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة توقف عضله القلب ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة.