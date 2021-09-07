ترحيل ربة منزل متهمة بقتل ابنتها في البساتين لسجن القناطر

رحلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أمس، هبة، 42 سنة ربة منزل، والمتهمة بقتل ابنتها، دنيا أسامة نبيل، 17 سنة، طالبة، بمساعده شقيقها، كريم روسيا، 34 سنة بالقائها من الطابق الخامس بمنطقة البساتين بسبب رفضها الزواج من عريس بالمنطقة إلى سجن القناطر، وذلك وبعد قرار قاضي المعارضات بالأمس بتجديد حبسها هي وشقيقها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي بتلقي مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغا من مفتش الصحة بوجود شبهه جنائية في وفاة دنيا أسامه نبيل 17 سنة، وبالانتقال تبين العثور على الجثة وتم إخطار النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحريات: الأم والخال تشاجرا مع المجني عليها قبل سقوطها

وكشفت التحريات عن أن الفتاة مقيمة مع والدتها وخالها وأن والدها مقيم برفقة شقيقها في منطقة المنيل بعد التعدي عليه بالضرب وطرده من قبل خال المجني عليها بسبب رفضه زواج ابنته من أحد شباب المنطقة.

وأضافت التحريات أن خلافات نشبت بين الأم والخال مع المجني عليها بسبب رفضها الزواج، وأن قبل الواقعة سمع شهود العيان شجارا في منزل المجني عليها.

وأشارت التحريات إلى أن خال المجني عليها اتصل قبل الواقعة بوالدها وهدده بقتلها في حالة عدم الموافقة على إتمام الزواج، وطلب منه والد المجني عليها أن يهدأ وأنه سوف يحضر إليها ويقنعها، وعند وصول والد المجني عليها إلى منطقة البساتين حيث سكن المجني عليها أخبروه بأنها ألقت بنفسها من الطابق الخامس وتوفيت.

حبس الأم والخال

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات لم يعترفا بقتل المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهما 15 يوما.