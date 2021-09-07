شهادات أمان ومعاشات الأزهر ضمن خدمات المجلس القومي للمرأة بالمنيا

عقد فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، لقاءًا تعريفيا للمواطنين لتوعيتهم بشأن الخدمات التى توفرها الدولة لهم، اليوم، بقاعة الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان.

حضر اللقاء، فاطمة الزهراء مدير إدارة الأمومة والطفولة، الدكتورة منال عبد السلام عضو المجلس القومى للمرأة، محمد مختار بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، جاكلين سامي، مسؤولة المرأة والأمومة والطفولة بالإدارة التعيلمية.

استخراج بطاقات الرقم القومي من خلال المجلس القومي للمرأة

تناول اللقاء التعريف بأرقام الخط الساخن ومقر المجلس القومي للمرأة والخدمات التي يقدمها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «استخراج بطاقات الرقم القومي، حملات طرق الأبواب وتوعية المرأة بمخاطر ختان الإناث وزواج القاصرات والمواطنة وقبول الآخر، ومناهضة العنف ضد المرأة وخدمات مكتب الشكاوى».

شهادت أمان ومعاشات الأزهر الدائمة للمستحقين

كما يساعد المجلس في استخراج شهادات أمان ومعاش تكافل وكرامة والمعاش الدائم من مشيخة الأزهر للمستحقين، ويشارك في مباردة «مراكب النجاة»، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ومركز التدريب بالمجلس ودورات التفصيل والأشغال اليدوية وتوفير فرص عمل في مصانع الملابس بالمنطقة الصناعية، والتوعية ضد فيروس كورونا والإجراءات المتبعة للوقاية منه.

مبادرات يدعمها المجلس القومي للمرأة بالمنيا

كما يدعم المجلس القومي للمرأة في المنيا العديد من المبادرات التى يتم تنفيذها ومنها «تكنو شكوى، مبادرة الزي المدرسي، لقاء مع مسئول، إيد على إيد نعمل مشروع جديد».

أهداف مبادرة «إيد على إيد نعمل مشروع جديد»

وخلال اللقاء تم استعراض أهداف مبادرة «إيد على إيد نعمل مشروعك جديد»، وتشمل نشر ثقافة العمل الحر والتعريف بالمشروعات الصغيرة، والتي تعد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل المراكز الأولى في تشغيل عدد كبير من دول العالم المتقدم، وكيفية التناسب بين المشروعات الصغيرة مع الأشخاص محدودي الدخل لأنها تعتبر مشروعات سهلة التنفيذ والبدء، وجميعها يبدأ برأس مال بسيط وعدد قليل من العمال، كما تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دفع اقتصاد الدول للتقدم والنمو والتخلص من البطالة وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب، والعمل على توعية الشباب للسعي والعمل الجاد وخاصة في ظل توفير كافة التسهيلات والدعم من جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.