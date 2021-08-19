«القومي للمرأة» يشكر الرئيس على تغليظ عقوبات التحرش: يحقق حماية أكبر

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تصديقه على قانون 141 لسنة 2021 الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

«القومي للمرأة»: يحقق مزيدًا من الحماية

وغرّدت مرسي عبر حسابها على تويتر: «شكرا سيادة الرئيس على استكمال مسيرة حماية المرأة من أشكال العنف كافة، إصدار تعديل قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش، لتحقيق مزيد من الحماية والردع، قانون 141 لسنة 2021».

ودخل قانون التحرش الجنسي حيز التنفيذ، بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون تعديلات أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتحرش الجنسي، حيث نصّ القانون على تحويل جريمة التحرش إلى جناية بدلا من جنحة.

حبس يصل لـ4 سنوات وغرامته لا تزيد عن 200 ألف جنيه للمتحرش

أما المادة «306 مكرر أ»، فنصت على أنّ كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى، فيُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحال تكرار فعل التحرش أو العودة له، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.