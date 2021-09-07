استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة بدون تغيير.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار

احتلت بنوك «الاستثمار العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي»، مرتبة متقدمة في قائمة البنوك التي تبيع وتشترى الدولار بأعلى سعر مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، بنحو 15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.67 للشراء.

وجاء بنكا «مصر، والأهلي المصري» أقل سعر للدولار ليباع بـ15.73 جنيه، مقابل 15.63 جنيه للشراء.

وبيع الدولار مقابل الجنيه، في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان»، بنحو 15.75 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء.

وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنوك «كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، والبركة، وبلوم، والمصرف الخليجي، ومصر إيران للتنمية، والسويس، والمصرف المتحد، وعودة»، نحو 15.75 جنيه، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

سجّل اليورو مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء 7سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 18.60 جنيه في بنك «الأهلي الكويتي».

فيما سجل الجنيه المصري مقابل الإسترليني، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، أعلى سعر للشراء بنحو 21.69 جنيه في «مصرف أبوظبي الإسلامي».

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

سجّلت بنوك «مصر، والمصري الخليجي، وبلوم، والأهلي المصري، وعودة، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد»، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، أعلى سعر لشراء الريال السعودي بنحو 4.17 جنيه.

وسجّل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له في بنوك «مصر، وبلوم، وعودة، والمصري الخليجي، والمشرق، والتجاري الدولي، والأهلي المتحد، والأهلي المصري وفيصل الإسلامي، والإمارات دبي الوطني» بنحو 4.26 جنيه.

وفي سياق متصل، قال سيد النواوى نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة لـ« الوطن»، إن هناك استقرار في عدد كبير بأسعار السلع والمنتجات تتجاوز الـ60 سلعة بسبب وفرة الدولار والركود في الأسواق.