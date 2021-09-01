سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021 بالبنوك

اختلفت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار لأهميته في التأثير على الاقتصاد وأسعار المنتجات، نستعرض سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، اليوم، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأيضا سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بنك الإسكندرية، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، اليوم، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

أما في بنك عودة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعلى الجانب الآخر، سجل سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية الأخرى، وذلك على النحو التالي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، و18.42 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وسجل 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي.