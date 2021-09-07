مباحثات ثنائية لغادة والي ورئيس البرلمان اليمني لدعم جهود مكافحة الإرهاب

التقت اليوم غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بـ«المخدرات والجريمة»، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، خلال زيارته إلى فيينا للمشاركة في عدد من الفعاليات البرلمانية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة ودولة اليمن لمواجهة التحديات الراهنة ودعم سيادة القانون في مواجهة الأعمال الإرهابية، وسبل تعزيز هذه الشراكة وتوسيع مجالات الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لليمن.

وأوضحت والي، فى بيان لها اليوم، أنها استعرضت البرامج والمشروعات التي تعمل منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة على تنفيذها باليمن، وأبرزها البرنامج العالمي لـ«مكافحة الجريمة» في البحار، والذي تدرب من خلاله أكثر من 700 من أعضاء قوات خفر السواحل اليمنية.

تشكيل أول فريق يجرى الدوريات اليومية وتفتيش السفن

وأشارت «والي» إلى أنه جرى الانتهاء من تجديد الزوارق في ميناء عدن، وتشكيل أول فريق استعداد ليقوم بإجراء الدوريات اليومية وتفتيش السفن المشتبه بها في التهريب، موضحة أن ذلك يأتي بالإضافة إلى البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات الذي تنفذه المنظمة في اليمن منذ عام 2018، ومن خلاله تدرب أفراد إنفاذ القانون والجمارك في ميناء عدن على أحدث المهارات لرصد ومكافحة كافة أنواع التهريب والإتجار غير المشروع، وكذلك في مطاري عدن وسيئون.

وأكدت غادة والي، خلال اللقاء أن المنظمة الأممية تتطلع لتوفير المزيد من الدعم لليمن في المرحلة المقبلة، بما في ذلك عن طريق دعم عملية استعراض تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في اليمن، وتقديم المساعدة المطلوبة من قبل الجهات في اليمن لتطوير التشريعات اليمنية وفقاً لنتائج عملية الاستعراض.

ولفتت إلى أن المنظمة تعمل حاليا على تقديم المساعدة لليمن في إطار مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، لرفع فاعلية هذا القانون وضمان تطابقه مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع البرلمان اليمني، في إطار البرنامج المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.