بعد قليل.. نظر حبس المتهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس

تبدأ محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بعد قليل، نظر تجديد حبس المتهمين في واقعة عقار جسر السويس المنكوب.

تفاصيل الحادث

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق بفتح تحقيق عاجل في ملابسات حادث انهيار عقار جسر السويس المكون من 10 طوابق والذي خلف إنهياره 8 ضحايا و25 مصاباً.

وجاء بتقرير اللجنة الهندسية لمعاينة العقار المنكوب، أن الانهيار حدث لعوامل عدة منها الإهمال والتغاضي والتغافل عن المخالفات والتي انتهت بوقوع الحادث المأساوي وتعريض حياة السكان للخطر.

وجرى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار لمعرفة أسباب انهياره، واستعجلت الجهات المختصة التقرير الخاص بالعقار، كما أمرت بالتحفظ على الملف الخاص به لفحصه ومراجعة جميع التراخيص الصادرة بشأنه.

المبنى مخالف للقواعد الإنشائية والهندسية

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن إهمال صاحب العقار والمسؤولين كان وراء الحادث، حيث قام صاحب العقار ببناء طوابق فوق الحد المسموح به للبناء مخالفا للقوانين، إضافة إلى مخالفة المبنى للقواعد الإنشائية والهندسية الصحيحية والمعترف بها، وإهمال المسؤولين في اتخاذ قرارات ضد صاحب العقار والاكتفاء بطلب تقديمه طلب تصالح للجهات المختصة.

محاولة إخلاء للمسؤولية

وأضاف تقرير فني أولي عن الحادث، أن عوامل عديدة تجمعت معاً لتنتج عنها تلك الكارثة، بداية من الإهمال وانتهاء بالتغاضي عن المخالفات التي أدت إلى وقوع الكارثة، وهو ما أظهره صاحب العقار ليبرهن على إخلاء مسؤوليته عن الحادث.

وجاء في أقوال رئيس الحي أمام جهات التحقيق المختصة، في محاولة منه لإخلاء مسؤوليته، أن المحافظة لم تنظر في الشكاوى المقدمة من سكان العقار ضد مرتكبي المخالفات.