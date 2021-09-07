ابنة سامي العدل: «الحياة هلكتني من غيرك.. والناس بقت وحشة»

عبرت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، عن مدى اشتياقها لوالدها بكلماتٍ مؤثرة، تُبرز من خلالها حجم الآلم التي تُعاني منه منذ رحيله في شهر يوليو عام 2015، قائلة: «الحياة أهلكتني بدونك والناس بقت وحشة قوي ومفيش رحمة في قلوبهم».

وكتبت رشا سامي العدل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «حبي الكبير الأعظم على الإطلاق.. وحشتني ووحشني حضنك وسؤالك عليا حتي مناكفتك ليا وحشتني وزعيقك.. فيه حاجة دايمًا ناقصة وبحس إني وحيدة في الدنيا من غيرك وتايهه مش عارفة اتصرف ولا أخد قرارات مصيرية مش عارفة اتعامل وأواجه مشاكل».

وأضافت ابنة سامي العدل، قائلة: «كنت بستمد قوتي وطاقتي بوجودك في الدنيا.. واللي كان بيعمل حساب وجودك نسي أصلًا إنه في يوم كان يعرفك وخيرك عليه، رغم إن الواحد مش محتاج غير سؤال وطبطبة من حين لآخر بس بيستصعبوها ويستكتروها.. وحشتني بقي ونفسي أجيلك قوي أقعد معاك وافضفض لك».

وفي وقتٍ سابق، كشفت رشا سامي العدل، عن شعورها بالحزن والألم بشكلٍ سنوي، بالتزامن مع ذكرى وفاة والدها، حيث كتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة: «ما يعرفوش إني مش بطيق أقعد في البيت قبل سنويتك بـ3 أسابيع وبتكون حالتي مش مظبوطة بحاول أطلع من المود ده وجو الاكتئاب وأسحل نفسي بأي حاجة، ما يعرفوش إن عدى 6 سنين على وفاتك، وشنطة هدومك زي ما هي في الريسبشن زي ما هي ولا عارفة أغير مكانها ولا عارفة أوزع اللي فيها على حد».

وأضافت: «أصلها آخر ذكرياتي معاك فمش طايقة أقعد في بيتي، مايعرفوش إني من غيرك بجد مكسورة من جوايا، وبقى عندي تبلد مشاعر كده ومش فارق معايا حاجة في الدنيا ما يعرفوش إنك حبي الأعظم والأكبر وإني من غيرك سراب».