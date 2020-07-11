في تسجيل نادر.. سامي العدل: أحلامي بسيطة ولم تتحقق

أول أمس كانت ذكرى رحيل الفنان والمنتج الكبير سامي العدل، وفي تسجيل نادر له مع الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في التسعينيات، والذي سأله فيه عن أحلام سامي العدل.

ليجيب: "أحلامي كتير أبسطها إن إحنا نحب بعض، هبقى سعيد جدا لو تحقق هذا الحلم وهو طبعا حلم لم يتحقق إن الناس تحب الخير للناس ولنفسها، وأحلامي إننا كلنا نشترك كمنتجين ونعمل سينما اللي المفروض تتعمل، ونساعد بعض وكنت بحلم إننا نعمل جمعية من 5 أو 6 منتجين يملوا فيلم، هذا الفيلم يطلع باسم سامي ونساعد بعض".

واستكمل حديثه عن فكرة الإنتاج المشترك وعما كان يتمنى تحقيقه. الجدير بالذكر أن الفنان الكبير سامي العدل توفى يوم 10 يوليو 2015، بعد صراع مع المرض، وكان يلقب في الوسط الفني بـ"الخال".