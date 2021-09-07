برامج إنقاذ الطفولة بالمنيا.. لجان حماية ودعم المدارس المجتمعية

استعرض الدكتور إيهاب أنور مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا، البرامج والإنجازات والخطة التنفيذية، ودور اللجنة الاستشارية في دعم برامج إنقاذ الطفولة واحتياجات وأولويات خطة 2022 خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، في حضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.

برنامج الصداقة بمركز ملوي.. أنشطة بـ 7 قطاعات منها بناء قدرات الفرق الصحية

وقال «أنور»، خلال الاجتماع، إن برنامج الصداقة المنفذ بمركز ملوي، يشمل أنشطة بـ 7 قطاعات، منها بناء قدرات الفرق الصحية بـ 11 وحدة رعاية أساسية وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية بهذه الوحدات وبناء قدرات 150 معلما علي التعليم المدمج ودعم 235 روضة بالتربية والتعليم والجمعيات الأهلية بالأثاث والمستلزمات.

وأضاف أن البرنامج تضمن صيانة 7 مدارس تعليم أساسي وتوفير احتياجاتها بشكل كامل وتحديد الاحتياجات اللازمة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، مع دعم اللجنة العامة لحماية الطفل، و10 وحدات أخرى علي مستوى المحافظة لحماية الطفل على مستوى محافظة المنيا تضم معالجة ظاهرة زواج الأطفال والهجرة غير الشرعية.

ويستهدف مشروع «قرية متعلمة»، الذي ستنفذه الهيئة بمراكز المحافظة، تسليم الأثاث والحاسب الآلي للمدارس المجتمعية وفتح 500 فصل تعليم للكبار وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بها، وتدريب 950 ميسرة من ميسرات مدارس التعليم المجتمعي على حقيبة المعلم لدعم تطبيق المنهج المطور وتدريب موجهي اللغة العربية المتابعين لتلك المدارس وكذلك تدريب المتطوعات وتنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم.

من جهته، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في بيان صحفي، اليوم، إن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبير بقضايا الطفولة، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ تولي رئاسة الجمهورية، على توفير كافة سبل الدعم لقضايا الطفولة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج أبرزها «أطفال بلا مأوى»، بالإضافة لإصدار العديد من القوانين والتشريعيات التي تضمن حماية الطفل، والعمل على تلبية كافة الاحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنة وتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة للتعليم الأساسي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج القومي للقضاء على شلل الأطفال، والكشف المبكر عن أمراض الأطفال بالمدارس وإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 الخاص بتجريم التنمر وتغليظ عقوبة ختان الإناث وتجريم زواج الأطفال ومواجهة العنف ضد الأطفال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ برامج تنموية هامة خلال الأربعة أشهر القادمة، بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا بصفة عامة ومركز ملوي بصفة خاصة من خلال مشروع الصداقة الذي سينفذ بقرى مركز ملوي ومشروع قرية متعلمة الذي سينفذ بجميع مراكز المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المهندس تامر كيرلس، المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر، واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، ودكتور إيهاب أنور، مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا، محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أحمد علي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهيام مصطفى، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

وأشاد المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر بالتعاون والتنسيق مع المحافظة، لدعم جهود التنمية لصالح الفئات الأكثر احتياجا مؤكدا حرص الهيئة على بناء شراكات فعالة بالمجتمع لدعم تنفيذ تلك الأنشطة في المجتمعات.