برامج إنقاذ الطفولة بالمنيا.. لجان حماية ودعم المدارس المجتمعية
كتب:
اسلام فهمي
12:53 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
محافظ المنيا
استعرض الدكتور إيهاب أنور مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا، البرامج والإنجازات والخطة التنفيذية، ودور اللجنة الاستشارية في دعم برامج إنقاذ الطفولة واحتياجات وأولويات خطة 2022 خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، في حضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.
برنامج الصداقة بمركز ملوي.. أنشطة بـ 7 قطاعات منها بناء قدرات الفرق الصحية
وقال «أنور»، خلال الاجتماع، إن برنامج الصداقة المنفذ بمركز ملوي، يشمل أنشطة بـ 7 قطاعات، منها بناء قدرات الفرق الصحية بـ 11 وحدة رعاية أساسية وتوفير مستلزمات وأجهزة طبية بهذه الوحدات وبناء قدرات 150 معلما علي التعليم المدمج ودعم 235 روضة بالتربية والتعليم والجمعيات الأهلية بالأثاث والمستلزمات.
وأضاف أن البرنامج تضمن صيانة 7 مدارس تعليم أساسي وتوفير احتياجاتها بشكل كامل وتحديد الاحتياجات اللازمة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، مع دعم اللجنة العامة لحماية الطفل، و10 وحدات أخرى علي مستوى المحافظة لحماية الطفل على مستوى محافظة المنيا تضم معالجة ظاهرة زواج الأطفال والهجرة غير الشرعية.
ويستهدف مشروع «قرية متعلمة»، الذي ستنفذه الهيئة بمراكز المحافظة، تسليم الأثاث والحاسب الآلي للمدارس المجتمعية وفتح 500 فصل تعليم للكبار وتوفير مستلزمات العملية التعليمية بها، وتدريب 950 ميسرة من ميسرات مدارس التعليم المجتمعي على حقيبة المعلم لدعم تطبيق المنهج المطور وتدريب موجهي اللغة العربية المتابعين لتلك المدارس وكذلك تدريب المتطوعات وتنفيذ حملات توعية بأهمية التعليم.
من جهته، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في بيان صحفي، اليوم، إن القيادة السياسية، تولي اهتماماً كبير بقضايا الطفولة، حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ تولي رئاسة الجمهورية، على توفير كافة سبل الدعم لقضايا الطفولة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج أبرزها «أطفال بلا مأوى»، بالإضافة لإصدار العديد من القوانين والتشريعيات التي تضمن حماية الطفل، والعمل على تلبية كافة الاحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنة وتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة للتعليم الأساسي وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والبرنامج القومي للقضاء على شلل الأطفال، والكشف المبكر عن أمراض الأطفال بالمدارس وإصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 الخاص بتجريم التنمر وتغليظ عقوبة ختان الإناث وتجريم زواج الأطفال ومواجهة العنف ضد الأطفال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المشتركة بين المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ برامج تنموية هامة خلال الأربعة أشهر القادمة، بهدف تحسين الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية للأطفال والشباب والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا بصفة عامة ومركز ملوي بصفة خاصة من خلال مشروع الصداقة الذي سينفذ بقرى مركز ملوي ومشروع قرية متعلمة الذي سينفذ بجميع مراكز المحافظة.
حضر الاجتماع المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المهندس تامر كيرلس، المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر، واللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، ودكتور إيهاب أنور، مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا، محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أحمد علي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهيام مصطفى، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.
وأشاد المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر بالتعاون والتنسيق مع المحافظة، لدعم جهود التنمية لصالح الفئات الأكثر احتياجا مؤكدا حرص الهيئة على بناء شراكات فعالة بالمجتمع لدعم تنفيذ تلك الأنشطة في المجتمعات.