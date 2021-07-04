محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ملوي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركز ملوي، ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي «أبو قرقاص، ملوي، العدوة، مغاغة، وديرمواس»، بتكلفة 23 مليار جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، النائب رياض عبدالستار، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي»، عامر طه نائب رئيس المدينة، إيمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الجهات المعنية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وأعرب محافظ المنيا، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع، من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق، من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

وتابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مدرسة المحرص الابتدائية بعدد 40 فصلًا، بتكلفة تصل لنحو 17 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية البراجيل، وأعمال مد وتدعيم شبكات المياه.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشًا وحوارًا مفتوحًا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية.

وواصل محافظ المنيا جولته بقرى مركز ملوي، وتابع أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مصطفى حمدي، وانحدار شبكات خطوط طرد وصرف صحي، وبدء أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بعرب بني خالد «أبوقلتة» المقام على مساحة 12 فدانا ويخدم 10 قرى.