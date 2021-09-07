موعد وأسعار تذاكر حفلة مروان بابلو بعد التراجع عن اعتزال الغناء

يستعد مطرب الراب المصري مروان بابلو للقاء جمهوره وإحياء أول حفل غنائي بعد عودته من الاعتزال في فبراير الماضي، لتزيد عمليات البحث خلال الأيام الماضية عن موعد وأسعار تذاكر حفلة مروان بابلو من قِبل محبيه ومتابعيه.

وترصد «الوطن»، موعد وأسعار تذاكر حفلة مروان بابلو، وفقًا للموقع الرسمي للشركة المنظمة على النحو التالي:

موعد وأسعار تذاكر حفلة مروان بابلو

ومن المقرر أن يكون موعد حفل مروان بابلو يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس، الساعة التاسعة مساءً.

وطرحت تذاكر حفل مروان بابلو، بسعر مخفض للحجز المبكر لمدة 3 أيام منذ الإعلان عن موعد الحفل أو حتى نفاذ الكمية على النحو التالي:

- التذكرة السيلفر: 300 جنيه.

- التذكرة الـGold: بسعر 400 جنيه.

- التذكرة الـVIP: بسعر 600 جنيه.

وعند نفاذ التذاكر من المقرر أن تطرح الشركة المنظمة أسعار التذاكر بقيمة مختلفة.

وفي فبراير ماضي، طرح «بابلو» أول أغنية مصورة بعنوان «غابة»، وحصدت نحو مليون ونصف المليون مشاهدة فور طرحها، ليطرح في الشهر الذي يليه أول ألبوماته بعد غياب طويل، ضم 5 أغاني وهي «كنترول»، و«أتاري» و«الحب فين» و«دون» و«غابة».

اعتزال مروان بابلو

وفي مارس 2020، أعلن مروان بابلو، اعتزال الغناء نهائيا، والابتعاد عن مجال الراب، وطلب من محبيه ألا يحاولوا أن يثنوه عن قراره.

وأعلن «بابلو» اعتزاله رغم النجاح الكبير الذي حققه في أغاني «الأندر جرواند»، مؤكدًا في رسالة لجمهوره عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، توقفه عن الغناء رسميا، بعد انتهائه من الحفلات التي تعاقد عليها فعليًا.

وكتب مروان بابلو: «أنا هوقف مزيكا لأسباب شخصية، شكرًا لكل الناس اللي دعمتني.. آخر حاجة هتشوفوني فيها الحفلات اللي متفق عليها، وبعد الحفلات ما تخلص مش هكون موجود».

ومروان بابلو هو مغني راب من محافظة الإسكندرية، يبلغ 24 عامًا، بدأ حياته الفنية عام 2014 من خلال الفرق المعروفة بموسيقى «الأندر جراوند»، واستمر مروان بابلو، في تقديم أغنيات الراب لمدة 5 سنوات، واكتسب شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.