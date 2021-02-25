الشخص الذي قصده مروان بابلو في «غابة».. رسالة إلى «مولوتوف»

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها عودة الرابر الشهير مروان بابلو بطرح أغنيتة الجديدة «غابة»، والذي مازال يتصدر بها الترند حتى الآن في عدد من الدول، بل ويقترب من كسر حاجز المليون الثالث من المشاهدات في أقل من 24 ساعة.

مروان بابلو ومولوتوف

ورغم هذا النجاح، إلا أن جمهور مروان بابلو مازال متحيرًا ويتساءل عن لقطة محددة داخل كليب «غابة»، حيث يظهر فيها «بابلو» في آخر الكليب بجانب سيارة، وبجانبها ملابس «مقطعة».

والغريب في الأمر، أن السيارة والملابس هى نفسها التي ظهرت في «كليب» سابق لـ«بابلو» بعنوان «فري» قدمه كديو مع المغني «مولوتوف»، حيث أن السيارة كان يجلس عليها بابلو ومولوتوف في الكليب الأول، والملابس الملقاه على الأرض و«المقطعة» كان يرتديها مروان في الكليب الأول أيضًا.

وهنا تساءل كثيرون عن سبب استعانة مروان بابلو بهذه اللقطة تحديدًا لتكون إشارة داخل كليبه الجديد، والذي يحكى فيه عن أن الدنيا أصبحت غابة.

وهناك عدد من الأحداث التي قد تساعد في فهم هذه اللقطة، منها أن مروان بابلو ومولوتوف هما اسمان من أشهر الأسماء فى عالم الراب، وارتبطا ببعضهما كثيرًا، لأن أول أغنية لـ«بابلو» والتي حققت له شهرة جماهيرية كبيرة هى «الجميزة»، والتي قدمها مع «مولوتوف».

ولم تكن هذه الأغنية الوحيدة التي جمعت بينهما، فبعد هذا النجاح قدم أغنية أخرى معه هي «فري»، وحققت أيضًا نجاحًا كبيرًا، وطُرحت الأغنيتان فى عام 2020، وبعدها كانا يعملان على أغنية أخرى بعنوان «ديناميت»، ولكنها لم تخرج للنور بسبب إعلان مروان بابلو المفاجئ باعتزاله.

لكن جاءت المفاجأة كانت حينما قرر «مولوتوف» طرح الأغنية التي كانا يعملان عليها وهى بعنوان «ديناميت»، رغم إعلان مروان اعتزاله للتقرب إلى الله، وظن الجميع أن هناك خلاف بين مروان ومولوتوف بسبب ما فعله.

وقد يكون هذا هو السبب وراء استعانة مروان بابلو بهذا المشهد في كليبه الجديد، خاصة أنه اختار أن تكون عودته بمفرده وليست مع «مولوتوف» الذي حقق معه نجاحات كبيرة قبل اعتزاله، ويظهر ذلك أيضًا من الكلمات التى جاءت على هذا المشهد تحديدًا وتقول..

ده الموضوع

وديا الغريزة

بايدك وسنانك

ومتحلش الفريسة

وفى قلب الوحل

لازم تلاقي الميزة

بقينا عايشين اكننا جوه

غابة.