من هو الدكتور صلاح فضل؟.. رئيس مجمع اللغة العربية

عقب رحيل الدكتورة نهلة ابنة الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، يبحث الكثيرون على محرك البحث جوجل عن اسم الدكتور صلاح فضل؛ إذ خيمت حالة من الحزن على الوسط الثقافي بعد رحيل الفقيدة، أمس الاثنين، بعد نحو عامين من رحيل شقيقها، مايو 2019.

وكتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلا: «خبر صعب جدا. يا إلهي. الدكتور صلاح فضل يفقد ابنته بعد حوالي عام على فقد ابنه. ياربي رحمتك. يارب صبره قويه يارب. يارب. يارب. تعازي من القلب. ربنا معاك أستاذنا الغالي. ربنا معاك».

من هو الدكتور صلاح فضل؟

- الدكتور صلاح فضل أكاديمي وكاتب ومترجم، تولى العديد من المناصب الأكاديمية، ويرأس حاليا مجمع اللغة العربية.

- ولد صلاح فضل عام 1938م، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم، جامعة القاهرة عام 1962م، وعمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965م.

- نال الدكتوراه في الآداب من جامعة مدريد المركزية عام 1972م، وعمل في أثناء بعثته مدرسًا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد، منذ عام 1968 حتى 1972م.

- بعد عودته لمصر عمل أستاذًا للأدب والنقد بكُلِّيتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر.

- عمل أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام 1974م حتى 1977م، وخلال وجوده هناك أنشأ قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة، عام 1975.

- منذ عام 1979 انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

- انتدب مستشارًا ثقافيًا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد في إسبانيا منذ عام 1980 حتى 1985م.

-كما انتدب بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ عام 1985م حتى 1988م، وأستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى عام 1994م.

-انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2003م، وعضوا في المجمع العلمي المصري عام 2005، ثم انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية في 2020.

مؤلفات الدكتور صلاح فضل

له العديد من المؤلفات من بينها «تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي»، عن دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 1980، «ظواهر المسرح الإسباني»، الهيئة العامة للكتاب، 1992، «وثائق الأزهر.. ما ظهر منها وما بطن»، دار بدائل للطبع والنشر والتوزيع، عام 2017.

جوائز حصل عليها صلاح فضل

حصل على عدد من الجوائز والتكريمات داخل وخارج مصر، من بينها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من وزارة الثقافة المصرية عام 2000.