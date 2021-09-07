نقابة المهندسين تعلن بدء تنفيذ مشروع المستشفى بتمويل الصندوق والمعاشات

أعلنت نقابة المهندسين، عن موافقة مجلس النقابة في اجتماعه الأخير، على البدء في تنفيذ مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، بعد مناقشات طويلة، تم خلالها طرح الاستفسارات والأطروحات المختلفة، والاستماع إلى رأي أمانة الصندوق ولجنة المعاشات، والذين أكدا على أن التمويل المبدئي لإقامة المستشفى، لن يؤثر مطلقا على معاشات المهندسين، بحسب بيان عن النقابة منذ قليل.

مستشفى المهندسين

وبالإضافة إلى موضوع مستشفى المهندسين، أكد المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، أن النقابة تشهد حراكا في ملفات عديدة، منها ملف استثمار أصول النقابة المتوقفة منذ سنوات، مثمنا ماتشهده النقابات الفرعية أيضا خلال الشهور الماضية، من حراك أثمر عن مشروعات مختلفة منها بناء وحدات سكنية للمهندسين ووضع حجر الأساس لبعضها بالمحافظات، مثلما حدث على أرض الواقع بنقابة المهندسين في المنوفية ونقابة بني سويف وبورسعيد وغيرها.

ولفت «ضاحي»، في كلمته باجتماع مجلس نقابة المهندسين، إلى أن المجلس الأعلى، منذ توليه المسئولية، لايدخر جهدا ويعمل طوال الوقت للخروج بأفضل القرارات التي تسهم في النهوض بالنقابة من أجل المهنة والمهندسين.

صندوق المعاشات

من جانبه أكد المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن الموقف المالي لصندوق المعاشات يسمح بتمويل الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى المهندسين بدون المساس بالمعاشات.

كما أكد المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، أن فائض الميزانية الذي حققه المجلس الحالي، يسمح بتمويل الأعمال الانشائية لـ «مستشفى المهندسين»، دون المساس بمعاشات المهندسين، وأيضا فائض التدفقات الشهرية لموارد النقابة تغطي التدفقات الشهرية المطلوبة لسير الأعمال بالمستشفى طبقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

وأشار بيان النقابة، إلى أن اجتماع المجلس تم برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، ومشاركة كل من المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة، والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، وأعضاء المجلس ورؤساء النقابات الفرعية.