صحيفة لبنانية: «ميقاتي» قد يقدم مقترحا بتشكيل «حكومة إنقاذ» إلى «عون»

نقلت صحيفة «ديلي ستار» اللبنانية، الناطقة بالإنجليزية، عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف، نجيب ميقاتي، إن الأخير، قد يقترح «حكومة إنقاذ» من 14 عضوا تتكون من أقطاب سياسيين، إذا ما فشلت حكومته المكونة من 24 عضوا من التكنوقراط (غير الحزبيين) في كسر الجمود الذي دام عاما، لكن المصدر شدد على أن جهود ميقاتي، تتركز حاليا على الحكومة المكونة من 24 عضوا، أكثر من تركيزها على مجلس الوزراء، المؤلف من 14 عضوا من أقطاب سياسيين، وأقر المصدر بأن الجهود جارية للتغلب على العوائق الباقية، لتشكيل حكومة جديدة لسن إصلاحات وإنقاذ لبنان وحل الأزمات المختلفة التي تهدد بانهيار من اقتصادي شامل.

احتمالات اقتراح ميقاتي لحكومة إنقاذ

وتابعت الجريدة، بأن مصدرها أفاد ردا على سؤال عما إذا كان ميقاتي سيجتمع مع الرئيس اللبناني، ميشيل عون، الأسبوع المقبل، في لقائهم الرابع عشر منذ تكليفه في 26 يوليو لتشكيل حكومة جديدة، أن هذا يعتمد على التقدم في حل الخلافات بين الزعيمين بشأن بعض الوزارات، وذلك نظرًا لأن الوزارة المقترحة المكونة من 24 عضوا متوقفة بسبب الخلاف مع عون، حول من سيكون مسؤولا عن وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

وقال المصدر، إن ميقاتي يستعد للضغط من أجل «حكومة الإنقاذ» لانتشال البلاد من أزمة كارثية.

من جهة أخرى، شكك مصدر مطلع للصحيفة، في عملية تشكيل الحكومة، مشككا في أن ميقاتي سيمضي قدما في اقتراح 14 عضوا، وقال: «إن ميقاتي ينتهج سياسة حافة الهاوية، فما يعلنه هو تهديد أكثر منه خيار حقيقي».

نائب لبناني: عون سيوافق على حكومة الإنقاذ لو قدمت له

لكن النائب سليم خوري، من التيار الوطني الحر، برئاسة النائب جبران باسيل، قال إن اقتراح ميقاتي بتشكيل حكومة من 14 وزيرا، قد يقابله موافقة من قبل عون، وتابع: «لقد قدم الرئيس عون كل التنازلات والتسهيلات المطلوبة من أجل الحكومة».

وأضاف خوري، في مقابلة إذاعية، إن عون كان يتعامل بإيجابية مع أي شيء يُقترح عليه، حتى عندما تطرقت المناقشات لأسماء الوزراء المحتملين، وهناك احتمال كبير لحل العقبات المتبقية أمام تشكيل الحكومة.