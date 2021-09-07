من هي مروة الأزلي؟.. صيدلانية اشتهرت بعربية الكبدة

تصدرت جملة «من هي مروة الأزلي»، محرك البحث جوحل، بعد تصريحاتها التي أثارت جدلا واسعًا، منذ يومين، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الفنية، بشأن تعرضها للتحرش في أثناء تصوير أحد المسلسلات من قِبل «فني صوت».

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الفنانة المصرية مروة الأزلي، على النحو التالي:

من هي مروة الأزلي؟

ممثلة مصرية، ولدت في القاهرة عام 1990، تخرجت في كلية الصيدلة، ولكنها فضلت أن تتجه إلى عالم الشهرة والأضواء، حيث عملت كعارضة أزياء، ثم استطاعت دخول عالم التمثيل.

كانت بدايات مروة الأزلي الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل «كريمة كريمة»، مع الفنانة ماجدة زكي، الذي عرض في عام 2009، من إخراج محمد الرشيدي، وتأليف فداء الشندويلي.

ثم شاركت الفنان أحمد حلمي في فيلم «عسل أسود»، عام 2010، من إخراج خالد مرعي، وتأليف خالد دياب.

مشوار مروة الأزلي

وبعدها خاضت «الأزلي»، الكثير من الأعمال التي استطاعت من خلالها تقديم مسيرة فنية رائعة، فقدمت حتى الآن أكثر من 30 عملا فنيا، كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها وقوفها أمام الفنان عادل أمام في مسلسل «فرقة ناجي عطالله» عام 2012، من إخراج نجل الزعيم «رامي إمام»، وتأليف يوسف معاطي.

وعاشت مروة الأزلي حالة من النشاط الفني في عام 2014، حيث قدمت 5 أعمال درامية خلال ذاك العام، هي مسلسل «فيفا أطاطا»، إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد نبوي، و«فيس أبوك»، إخراج شريف صبري، وتأليف أحمد محيي، و«عد تنازلي»، الذي كان من إخراج حسين المنباوي، وتأليف تامر ابراهيم، و«شمس»، الذي كان من إخراج وتأليف خالد الحجر، و«تفاحة آدم»، الذي كان من اخرج علي ادريس، وتأليف محمد الحناوي.

مروة الأزلي وعربية الكبدة

اشتهرت مروة بصورة عربية الكبدة، وهي الدور التي جسدته في فيلم «صندوق الدنيا»، حيث قامت بتجسيد دور فتاة تدعي «زبادي»، وهي صاحبة عربية كبدة، الذي تم عرضه في عام 2020، وكان من إخراج وتأليف عماد البهات.

آخر أعمال مروة الأزلي

يذكر أن آخر أعمال الأزلي، مسلسل «بنت السلطان»، الذي عرض في عام 2021، من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أيمن سلامة.