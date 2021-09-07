تكريم هاني سلامة وشركة «يوسف شاهين» بمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

تنطلق يوم السبت المقبل بمسرح سيد درويش، الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري، حيث يشهد تكريم عدد من الممثلين المصريين والعرب والأجانب، وشركات إنتاج سينمائي.

تكريم هاني سلامة وشركة «أفلام مصر العالمية» في حفل الافتتاح

ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجم المصري هاني سلامة، وشركة أفلام مصر العالمية «يوسف شاهين»، التي تعد من أوئل الشركات السينمائية، التي فتحت مجالات تعاون فنية مشتركة مع فرنسا، وسيتم عرض «أفلام سكندريات» يوسف شاهين، وهي «اسكندرية ليه، اسكندرية نيويورك، اسكندرية كمان وكمان»، وأيضا فيلم «صراع في الميناء» كأول فيلم لشاهين تحدث من خلاله بشكل مباشر عن مدينة الإسكندرية.

تكريم النجمة الفرنسية الكبيرة «أن بريجيت روون» والمنتج التونسي الكبير حسن دلدول في حفل الختام

وفي حفل الختام، يكرم المهرجان النجمة الفرنسية الكبيرة «أن بريجيت روون» والمنتج التونسي الكبير حسن دلدول.

ويشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم، الذي صوره «الأخوين لوميير» في مصر، وعُرض بسينما «كوزمو جراف» في نوفمبر عام 1897، وتصل مدته إلى نحو 4 دقائق.

كما يحتفي المهرجان بالسينما التونسية، ضيف الشرف، وفي قسم خاص بها يعرض مجموعة من كلاسيكيات السينما التونسية وهي فيلم «شمس الضباع» للمخرج رضا الباهي، وفيلم «ريح السد» للمخرج نوري بو زيد، وفيلم «عصفور السطح» للمخرج فريد بوغدير، وفيلم «صمت القصور» للمخرجه مفيدة التلاتلي.

وفي إطار برنامج التكريم سيكون هناك تحية لـمصطفي الحسناوي، مخرج الأفلام الوثائقية، التونسي، الذي كانت أغلب أفلامه عن مصر، تحت برنامج «مصر بعيون تونسية» وسيتم تقديم فيلمين هما «ظلال» و«عندما تغني المرأة»، كما يقام معرض لأفيشات السينما التونسية.

ويقيم المهرجان مجموعة من الفعاليات في مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة، منها «ماستر كلاس»، وتضم عددا من اللقاءات المفتوحة، منها لقاء مع النجم هاني سلامة في الساعة الواحدة ظهر الأحد، 12 سبتمبر الجاري، ولقاء آخر مع الفنان سمير صبري، رئيس المهرجان، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر الجاري للحديث عن تجاربهما في فنون السينما المتنوعة.