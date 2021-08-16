مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنانة سلوى خطاب

كُرمت الفنانة سلوى خطاب، عن مجمل أعمالها في الدورة الـ37، من قِبل مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة ما بين 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

تكريم سلوى خطاب في مهرجان الإسكندرية

وعن اختيار الفنانة سلوى خطاب ليتم تكريمها في مهرجان الإسكندرية، قال رئيس المهرجان الأمير أباظة، بأن الفنانة سلوى خطاب، تمتلك مشوارا فنيا حافلا بالأعمال الفنية المهمة، كما أن لها بصمتها الخاصة في تقديم كل الأدوار التي شاركت بها في السينما والدراما.

وأضاف الأمير أباظة بأن الفنانة سلوى خطاب فنانة متنوعة، تمكنت من أن تقدم مختلف الأدوار الفنية الرومانسي منها والدرامي والشعبي وغيرها، ولهذا السبب فقد تم اختيارها ليتم تكريمها على هذه المسيرة الفنية المليئة بالإنجازات.

كما أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي قررت أن يقدم الكاتب الصحفي محمد يوسف كتابا عن مسيرتها الفني.

وعن هذا الأمر عبرت الفنانة سلوى خطاب عن سعادتها البالغة بأن يتم تكريمها من قبل مهرجان عريق كمهرجان الاسكندرية السينمائي، وأن التكريم هو الذي يحمس أي فنان على تقديم المزيد ويجعله يشعر بأنه بالفعل يسير في الاتجاه الصحيح، وأن ما قدمه قد أثر في المشاهدين بالفعل.

وتابعت الفنانة سلوى خطاب، قائلة إنها حرصت خلال مشوارها الفني على أن تقدم شتى الأعمال الفنية وأن تغير جلدها في كل عمل تقدمه بعد الآخر حتى تكون مسيرتها مليئة بالأعمال الفنية القيمة.