الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 372 لسنة 2021، بتعين رؤسـاء محـاكم الاسـتئناف، اعتبـارًا مـن ١/٧/٢٠٢١ حتـى ١٨/٩/٢٠٢١ وذلك على النحو التالي:

- المستشار فاروق أحمد شفيق الشنواني رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

- المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

- المستشار عبدالملك القمص مينا عبد الملك رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

- المستشار محمد حسين عبدالتواب حسين رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

- المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن عبدالمنعم رئيسًا لمحكمـة استئناف الإسماعيلية.

- المستشار حمادة محمد الملقب شكري دردير رئيسًا لمحكمـة اسـتئناف بني سويف.

- المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.

- المستشار نبيل عبدالصبور محمـد النبراوي رئيسًا لمحكمـة استئناف قنا.

المادة الثانية: يعين كل مـن المستـشارين رؤسـاء محـاكم الاسـتئناف بالمحكمـة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 19 سبتمبر 2021، التاريخ التالي لإحالـة المستشار فاروق أحمد شفيق الشنواني إلى المعاش، وذلك على النحو التالي:

- المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

- المستشار عبدالملك القمص مينا عبدالملك رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

- المستشار محمد حسين عبدالتواب حسين رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

- المستشار عبدالرازق محمد عبدالرحمن عبدالمنعم رئيسًا لمحكمـة استئناف المنصورة.

- المستشار حمادة محمـد الملقـب شـكري درديـر رئيـسًا لمحكمـة استئناف الإسماعيلية.

- المستشار عدنان فنجري أبو جبل حـسين رئيسًا لمحكمـة اسـتئناف بني سويف.

- المستشار نبيل عبدالصبور محمـد النبراوي رئيسًا لمحكمـة استئناف أسيوط.

- المستـشار حامد حسنين حسنين محمد رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار اليوم، وجاء كالتالي: