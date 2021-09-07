السيسي لشباب مصر: «اوعو تكونوا مش عارفين انكم حاجة كبيرة أوي»

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمهندسين والفنيين العاملين بالسكة الحديد، بعد تدريبهم في الكلية الحربية، ومعهد ضباط الصف المعلمين، وقالت إحدى المتدربات: «اتعلمنا الانضباط وإدارة الوقت وحب الوطن والانتماء، واتعلمنا حاجات كتيرة أوي كانت غايبة عننا، والأمن القومي والتنمية المستدامة وحاجات كتيرة كانت غايبة عننا اتعلمناها في الكلية الحربية».

وقال متدرب آخر: «اتعلمنا يعني إيه قوة الدولة الشاملة اللي بتعتمد في المقام الأول على تنمية العنصر البشري»، ورد عليه الرئيس: «تفتكر تنمية العنصر البشري ده موضوع مستمر ومستدام، ولا مرحلة وفترة وخلاص على كده؟»، فرد الشاب المتدرب: «المفروض يكون على طول»، ليرد عليه الرئيس السيسي: «ده كلام كويس أوي».

«الوظيفة الحكومية متأثرش فينا واحنا اللي نأثر فيها بإيجاب»

وتحدث الشاب مرة أخرى: «بعد ماخلصنا تدريب في الكلية الحربية محتاجين نكون مصدر لنقل الفكرة ومحاربة الفكر السلبي ونشر الفكر الإيجابي»، وتحدثت إحدى الشابات قائلة: «اتعلمنا في الكلية الحربية إن كل واحد قائد في مكانه، وكيف تصنع قادة المستقبل ليؤثروا تأثيرا إيجابيا في الزملاء والمرؤسين، وإن الوظيفة الحكومية متأثرش فينا بس احنا اللي نأثر فيها بإيجاب».

الرئيس: «اوعو بعد ماتشتغلو تسمحوا لنفسكم تدخنوا.. حافظوا على نفسكم»

وسأل الرئيس الشباب الموجودين: «كام واحد فيكو بيدخن بصراحة؟»، فلم يجب أحد، فقال الرئيس: «ولا حد؟.. مش هعملكو حاجة متخافوش»، فرد الفريق كامل الوزير، على الرئيس: «هما واخدين تعليمات في دورة الكليات الحربية إن التدخين ممنوع»، ليرد الرئيس: «اوعو بعد ماتشتغلو تسمحو لنفسكو تدخنو، نحافظ على نفسنا، وده للمصريين كلهم».

«الكلية الحربية علمتنا الانضباط والانتماء وازاي يكون لينا تأثير إيجابي»

وتحدث أحد الشباب للرئيس: «بنوعد سيادتك يافندم نكون جيل جديد من المهندسين المقاتلين اللي هياخدوا بإيد الموظفين الموجودين، وهنكون شكل جديد للموظف غير التقليدي».

وطالب أحد الشباب، الرئيس، بتعميم دورة الكلية الحربية لتشمل كل القطاعات، ويمر الجميع على الكلية الحربية قبل العمل، لأن الكلية الحربية وجهتهم لأشياء لم تكن في الحسبان، وقالت إحدى الشابات: «تنمية العنصر البشري لازم يكون مستدام، ووزير النقل يعمل على هذا الأمر»، وأشادت أخرى بدورة الكلية الحربية للمهندسين: «الكلية الحربية علمتنا الانضباط والانتماء وازاي يكون لينا تأثير إيجابي»، وقالت أخرى: «بعد ما اتدربنا في الكلية الحربية شكلنا لجنة وعملنا خطة تدريبية وتم عمل برنامج تدريبي على المهارات الإنسانية».

الرئيس: شباب مصر حاجة كبيرة أوي.. وهم المستقبل

وقال الرئيس السيسي: «ربنا يوفقكو، وعاوز أقول الشباب والشابات هما دول المستقبل بتاع مصر، واحنا بنحط خطة وانتو هتكملو المسيرة كلها بجهدكم وعلمكم وفكركم، وبالمبادرة اللي هتعملوها، وكل إنسان منكو مشروع كبير أوي، واوعى متعرفوش انتو مين.. انتو شباب مصر حاجة كبيرة أوي.. إنتو الأمل كله ولو كنا بندرب بعضكم في الكلية الحربية أو معهد ضباط الصف الهدف منه نديكو فرصة تتعرفو على الدولة بشكل إضافي، وتتعرفو على طبيعة عمل مختلفة، وتلعبو رياضة لأنه مهم جدا علشان لو انتو لياقتكم البدنية والصحية مش كويسة مش هتقدروا تكملو.. راقبو نفسكو وعلمو الكلام ده للمحيطين بيكم وأسركم، وبالتوفيق، سعيد إني شوفتكم».