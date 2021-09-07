رئيس «الإنجيلية» من أسوان: هنا انطلقت الحضارة المصرية العظيمة

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، «إن الصعيد يعد مهد الحضارة المصرية العظيمة، إذ انطلقت من هنا الحضارة المصرية التي لا تزال آثارها باقية شامخة شاهدة على عصر، كانت مصر فيه رائدة في بناء الوعي وسابقة في صناعة الحضارة الإنسانية».

وأضاف خلال افتتاحه فعاليات لقاء «معًا من أجل صعيد مصر.. رؤية حول بناء الوعي لمواجهة التحديات الراهنة» اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية في تحركها المدروس والمنظم تجاه تنمية المجتمع تدرك جيدًا أن بناء الوعي هو الأساس التي تنطلق منه كافة جهود التنمية، وأن العلاقة بين التنمية والوعي علاقة ديناميكية وتفاعلية، إذ أن التنمية تعزز جهود بناء الوعي، والوعي يحافظ على جهود ومكتسبات التنمية».

برلمانيون ورجال دين يشاركون في لقاء أسوان

افتتح رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية فعاليات اللقاء، الذي يشارك فيه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، والعميد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وقاد الجلسة الافتتاحية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بحضور نخبة من الحضور، وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي، والقيادات الإعلامية، وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلي المجتمع المدني.

رئيس «الإنجيلية»: نقدر جهود تنمية أسوان

وجه رئيس الإنجيلية الشكر لمحافظ أسوان لاستضافة المؤتمر، معربًا عن تقديره لجهود المحافظ في تنمية وتطوير أسوان.

محافظ أسوان: مصر تشهد بقيادة الرئيس السيسي مشروعات غير مسبوقة

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في كلمته: «يسعدني أن أرحب برئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، والضيوف والحضور، على أرض أسوان مركز الحضارات المتعاقبة والتنوع الثقافي والتراثي».

وأضاف محافظ أسوان: «أن ما تشهده مصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات في مختلف المجالات، بمشاركة جميع الهيئات والمؤسسات الدينية والمدينة، والتي بدأت تظهر بشائرها جليًّا من خلال المشروعات الجارية وغير المسبوقة، والتي من ضمنها تطوير الريف المصري.. حياة كريمة وتحيا مصر، كما أتمنى في ظل تواجدنا اليوم معًا الخروج اليوم بتوصيات بناءة وهادفة تساهم في ارتقاء وتقدم مصرنا الغالية».

عكاشة: أهمية دولة 30 يونيو في بناء الوعي في ظروف شديدة الصعوبة

قال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «تظهر أهمية دولة 30 يونيو في مجهودات الدولة المصرية في عملية بناء الوعي في ظل ظروف شديدة الصعوبة بجانب معركتها مع الإرهاب، ويمكن رصد ذلك في ما يحدث من حولنا في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، حتى أصبحت مصر قيمة استراتيجية هامة في المنطقة».

وأوضح الكاتب الصحفي حلمي النمنم في كلمته: «على الرغم من ظاهرة الأوطان الطاردة لشعوبها، والتي نرصدها من حولنا، نجد عظمة الشعب المصري الذي انتفض من أجل استرجاع دولته ووطنه على الرغم من أي صعوبات وضغوط يتعرض لها، ولكن كانت قيمة الوطن أقوى في مكونات الشخصية المصرية، والتي ساندتها الدولة المصرية بمقوماتها المدنية والدستورية».