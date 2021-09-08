التفاصيل الكاملة لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية قبل انطلاقه

تنطلق يوم السبت المقبل بمسرح سيد درويش الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري.

يكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجم هاني سلامة وشركة أفلام مصر العالمية يوسف شاهين، التي تعد من أوائل الشركات السينمائية التي فتحت مجالات تعاون فنية مشتركة مع فرنسا، وسيتم عرض أفلام سكندريات يوسف شاهين، وهي إسكندرية ليه، وإسكندرية نيويورك، وإسكندرية كمان وكمان، وفيلم «صراع في الميناء» كأول فيلم لشاهين تحدث من خلاله بشكل مباشر عن مدينة الإسكندرية.

تكريم «بريجيت روون» و«حسن دلدول» خلال المهرجان

وفي حفل الختام يكرم المهرجان الفنانة الفرنسية الكبيرة أن بريجيت روون والمنتج التونسي الكبير حسن دلدول، يشهد حفل الافتتاح عرض للفيلم الذي صوره الأخوان لوميير في مصر، وعرض بسينما كوزمو جراف، في نوفمبر عام 1897 وتصل مدته إلى نحو 4 دقائق يحتفي المهرجان بالسينما التونسية ضيف الشرف وفي قسم خاص بها يعرض مجموعة من كلاسيكيات السينما التونسية هي فيلم «شمس الضباع» للمخرج رضا الباهي، وفيلم «ريح السد» للمخرج نوري بو زيد.

أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية ومن المقرر أن الدورة الأولى ستشهد تأسيس منتدى الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة.

يقيم المهرجان مجموعة من الفعاليات في مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة منها ماستر كلاس تضم عددا من اللقاءات المفتوحة منها لقاء مع النجم هاني سلامة في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري ولقاء آخر مع الفنان سمير صبري رئيس المهرجان، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر الجاري للحديث عن تجاربهما في فنون السينما المتنوعة.